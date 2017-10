Index PX pražské burzy na nových maximech, Philip Morris se blíží ceně 16 800 korun

O co méně domácí akciový trh ve středu zaznamenal důležitých korporátních zpráv k českým blue chips, o to víc se dělo na měnovém trhu s českou korunou. Index PX ale i tak ukončil den na novém maximu od ledna 2013.

Česká měna po slovech viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, který řekl, že úrokové sazby v ČR by se měly zvyšovat v obvyklých krocích o 25 bazických bodů, v odůvodněných případech i o 50 bazických bodů a že si neumí představit, co by ho mohlo odradit od názoru, že máme jít se sazbami nahoru, přidala na zhodnocení k euru a k závěru pražské burzy se obchodovala za 25,613 CZKEUR.



Ziskový byl i český akciový index PX , protože uzavřel den velmi solidním ziskem 1,2 % na 1 064,10 bodu. Překonal tak hodnoty z ledna 2013. Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den před závěrečnou aukcí ale dosáhl stále podprůměrných 494 milionů korun. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 629 milionů Kč.



Faktem ale je, že burzovní statistiky den před zasedáním Evropské centrální banky nepřinesly v Evropě nějaké silná či negativní překvapení. Trhy při poklidném obchodování, kdy investoři čekají na to, zda ECB skutečně zítra ohlásí snižování svých měsíčních nákupů aktiv na 40 miliard eur ze 60 miliard eur, spíše posilovaly a nenaplnily tak dnešní výhledy akciových futures.

Domácí burzu táhl vzhůru především bankovní sektor v čele s Erste Bank (+2,32 % na 979 Kč za akcii) a Komerční bankou (+1,36 % na 967 Kč za akcii). Akcie KB jsou ziskové už druhý den, stejně jako cenné papíry energetiky ČEZ, které dnes přidaly 0,39 % na 460 Kč za akcii. Nejziskovější akcií dne se staly na domácí burze cenné papíry Philip Morris se ziskem 3,95 % na 16 724 Kč. Domácí burza dnes vyjma čtyř titulů (CETV, Fortuna, Pegas Nonwovens a Stock Spirits) posilovala na všech akciích.

Největší ztráty ve středu zaznamenaly akcie mediální společnosti Central European Media Enterprises, které i přes příznivé výsledky hospodaření pokračovaly na pražské burze v odpisech. Dnes akcie ztratily silných 2,22 % na 101,20 Kč za akcii a připsaly si titul nejztrátovější akcie dne. Firmě se i v tuzemsku začíná pořádně zostřovat konkurence. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání totiž udělila internetové firmě Seznam.cz licence pro vysílání vlastního televizního kanálu. Klasický televizní kanál by se měl podle údajů na webu RRTV šířit prostřednictvím pozemních vysílačů, satelitů i kabelové televize. Placený má být z reklamních příjmů. Se spuštěním se podle neoficiálních informací počítá ještě letos.