Babiš má sestavit vládu, strany ho ale odmítají. MOŽNÉ SCÉNÁŘE

Prezident Miloš Zeman chce, aby novou vládu sestavil předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Strany, které se dostaly do Sněmovny, ale zatím nadále odmítají s hnutím utvořit koalici - většinou kvůli propojení Babiše a kauzy Čapí hnízdo. Jaké varianty nyní můžou nastat?

Sestavit stabilní vládní koalici nebude mít Andrej Babiš vůbec jednoduché. Ačkoli má plnou podporu prezidenta Miloše Zemana, povolební jednání s osmičkou dalších sněmovních stran příliš úspěšná nejsou.

Hnutí ANO se už v neděli sešlo s KSČM, STAN a ČSSD, v pondělí pak jednalo s SPD a KDU-ČSL. Na žádnou dohodu ale zatím nedošlo. Schůzku s Piráty Babiš rovnou odmítl a poslal tam své zástupce. Pirátům doporučil, ať se naučí chovat. Na problémy narazil ale i u TOP 09 a druhé vítězné ODS, se kterou by vytvořil koalici nejraději.

Předseda strany Petr Fiala vyloučil podporu menšinové vlády hnutí ANO. Jednomyslně ho podpořil i celý poslanecký klub. ODS navíc v úterý překvapila, když po jednání výkonné rady oznámila, že chce významnou ústavní funkci pro svého předsedu Petra Fialu - post šéfa Sněmovny. Hnutí ANO ale chce, aby Sněmovnu vedl její dosavadní místopředseda Radek Vondráček.

DALŠÍ KROKY

1. Babiš se stane premiérem a navrhne členy vlády

Prezident Miloš Zeman chce pověřit jednáním o sestavení vlády Babiše v úterý. O jiném jménu by uvažoval jen v případě, že by Babiš předsedou vlády být nechtěl. Pokud by vyjednávání šéfa hnutí ANO bylo úspěšné, prezident ho bude jmenovat premiérem. Pak Andrej Babiš navrhne jmenování vlády, která po jmenování prezidentem do 30 dnů předstoupí před Sněmovnu a požádá ji o důvěru.

2. Vyslovení důvěry

Aby hnutí ANO získalo důvěru Sněmovny, stačí, aby při hlasování část poslanců nebyla v sále. Menšinovou vládu by Babišovi umožnil odchod 45 poslanců. Jeho hnutí má totiž ve Sněmovně o dvou stovkách poslanců 78 zástupců a pro vyslovení důvěry stačí většina. Proti vládě by tak mohlo být jen 77 zákonodárců.

V případě, že by nová vláda důvěru nezískala, musí podat demisi a prezident se rozhodne, jak tuto situaci vyřeší. Může vyměnit premiéra, nebo dát Babišovi druhou šanci.

Babiš jednal o koalicích, zatím se nedohodl. ČSSD chce do opozice

3. Předsedu vlády určí předseda Sněmovny

Kdyby ani druhá navrhnutá vláda nezískala důvěru, tak bude předsedu vlády navrhovat předseda Poslanecké sněmovny. Právě to je hlavní důvod, proč zrovna o tohle křeslo stojí například ODS. Tímto způsobem by totiž mohli vyřadit Andreje Babiše jako člověka sestavujícího vládu.

4. Předčasné volby

Pokud ani tato vláda nezíská důvěru, tak má prezident možnost vyhlásit předčasné volby, pokud se domnívá, že by dopadly jinak. Jak upozornil odborník na Ústavu Jiří Hřebejk, stejně tak ale hlava státu může pověřit sestavením vlády dalšího člověka a při jeho výběru by pak měla relativně volnou ruku. Tato situace ale v minulosti zatím nikdy nenastala.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

- Babiš nezíská koaličního partnera

I kdyby hnutí ANO nezískalo koaličního partnera nebo přímou podporu některé z parlamentních stran, může ho zachránit zmiňované získání důvěry Sněmovny. Pak bude vláda oficiálně ustanovena.

- Sněmovna podá návrh na vyslovení nedůvěry vládě

Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. To lze jen v případě, že je návrh na vyjádření nedůvěry vládě podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prezident pak demisi musí přijmout.

- Prezident rozpustí Sněmovnu

Pokud by poslanci nevyslovili důvěru nově jmenované vládě v čele s předsedou vlády, kterého navrhl šéf Sněmovny, má prezident možnost Sněmovnu rozpustit. Stejné je to i v případě, že se zákonodárci do tří měsíců neshodne na vládním návrhu zákona projednávaného ve spojitosti s otázkou důvěry.