Koruna drží silné úrovně pod 25,60 CZK/EUR (Komentář)

Obchodování na české měně dnes bylo z kurzového pohledu poměrně nezajímavé. Po včerejším posílení k 25,57 CZK/EUR, kam se koruna dostala po komentáři člena bankovní rady Nidetzkého, se dnes kurz držel stabilní v úzkém pásmu mezi 25,57 a 25,60 CZK/EUR. Tomáš Nidetzký v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že ČNB může na svém příštím měnovém zasedání uvažovat o zvýšení úrokových sazeb i o 50 bazických bodů, neboť rychle rostoucí ekonomika dokáže absorbovat výraznější utažení sazeb, stále nastavených na dohled nuly. Dnes se k této problematice vyjádřil i viceguvernér Mojmír Hampl. Ten pro HN uvedl, že dává přednost „normálnímu“ zvyšování sazeb o čtvrtinu procentního bodu. Razantnější zvýšení sazeb ale nevylučuje, pokud na to ukáže nová prognóza.

My očekáváme, že ČNB zvýší úrokové sazby na svém zasedání 2. listopadu o standardních 25 bazických bodů a bude pokračovat se zvyšováním tempem co čtvrtletí, to jedno zvýšení sazeb. Detaily této naší prognózy lze najít v aktuálních Ekonomických výhledech Komerční banky (http://bit.ly/ceo4Q17). Rizikový scénář ale počítá s tím, že na zasedání v příštím týdnu skutečně bankovní rada rozhodne o zvýšení sazeb o 50 bazických bodů (pravděpodobnost tohoto scénáře hodnotíme jako poměrně vysokou, a to 40 %). Jeho realizace by podle nás znamenala posílení koruny do oblasti kolem 25,30 CZK/EUR.