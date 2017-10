Europarlament schválil zpřísnění kontrol na schengenské hranici

Zavedení společného elektronického systému, který by měl zlepšit kontroly občanů třetích zemí na vnějších hranicích takzvaného schengenského prostoru volného pohybu, na svém plenárním zasedání ve Štrasburku schválili poslanci Evropského parlamentu, píše ČTK. Takzvaný systém vstupu a výstupu (EES) by měl usnadnit i kontrolu dodržování povolené délky pobytu cizinců v EU.

Systém EES má sloužit k ukládání informací o občanech zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. Pokud by se chtěli tito lidé dostat přes vnější hranice do některé z schengenských zemí, zaznamenali by pohraničníci jejich jméno, otisky prstů, snímky obličeje a data vstupu, případně výstupu. Systém nahradí označování pasů razítky, a měl by urychlit proces překračování hranic.