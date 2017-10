Libra s růstovou nadějí, ostrovní ekonomika ale zůstává v nejistotě

Bank of England (BoE) by měla podle očekávání trhu zvýšit úrokovou sazbu na příštím zasedání, které se koná 2. listopadu. Je na tuto změnu po letech nízkých sazeb ekonomika připravena? Většina ekonomů si myslí, že čas na zvyšování sazeb, respektive cyklus zvyšování sazeb, ještě nenastal. Růst hlavní úrokové sazby o 0,25 % by tak měl být jen kosmetický a v boji s vysokou inflací určitě nepomůže. BoE již potvrdila, že sazby určitě neporostou na předkrizové úrovně okolo 5 %.

Britská ekonomika aktuálně roste tempem přibližně 0,3 % čtvrtletně a tedy kolem 1,2 % ročně, což je pod dlouhodobým průměrem a zároveň i nejnižší hodnota od roku 2012. Podle odhadů ekonomů z BoE, které jsou založeny na chování ekonomiky v minulosti, by zvýšení sazeb o 1 % mohlo snížit růst HDP o 0,6 % v průběhu následujících dvou až tří let. Růst sazeb o 0,25 % by tak měl snížit ekonomický růst o 0,15 %, což je při aktuálním tempu ekvivalent růstu za 6 týdnů. Ekonomický institut NIESR si ale myslí, že 0,25% růst zpomalí HDP o 0,2 % a Oxford udává dokonce až 0,3 %.

Sterling po oznámení pravděpodobného zvyšování sazeb vzrostl vůči americkému dolaru z 1,32 až na 1,36. To si však forexový trh už v cenách započítává, a proto by listopadové zvyšování nemělo mít na kurz výrazný dopad. Pokud však BoE na konferenci naznačí začátek celého cyklu, a potvrdí tak jestřábí rétoriku, mohlo by to nastartovat nový trend posilování ostrovní měny.

Hlavním důvodem růstu sazeb je vysoká inflace, která v zemi dosahuje na roční bázi již 3,0 %. Růst sazeb o 1 % by měl podle odhadů ekonomů z BoE snížit inflaci o 1 %, ale až po třech letech. Zvýšení o čtvrt procenta tak nebude mít na růst cenové hladiny téměř žádný dopad. Inflace však neroste kvůli přehřáté a silné ekonomice, i když faktem je, že míra nezaměstnanosti je v Británii nejnižší za posledních 42 let. Na stranu druhou, růst mezd je stále slabý. Akcelerátorem inflace je tak právě ona slabá libra. Ta utrpěla velký propad po referendu o brexitu, když pár GBPUSD spadl z 1,60 až na 1,20.

Zasedání BoE je na programu již další týden a určitě bude zajímavé ho sledovat.