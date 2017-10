Nástupci Marxe chtějí těžit z rozdělení společnosti. Lepší je „E pluribus unum“

Karel Marx a jeho lidé tvrdili, že revolucionáři by měli proti kapitalismu bojovat tím, že budou zvyšovat tenze ve společnosti. Rusko ve snaze ovlivnit americké prezidentské volby použilo svou vlastní verzi této strategie. Na tom není nic překvapivého – je pochopitelné, že nejsilnější země bývalého Sovětského svazu hledá inspiraci v Marxovi. Mnohem větším překvapením podle Casse R. Sunsteina z Bloombergu je, že podobně postupuje i americký prezident Donald Trump.



Marx tvrdil, že pokud se v kapitalistické společnosti začnou zlepšovat podmínky zaměstnanců, může se snížit jejich revoluční nadšení. Lenin v tomto duchu pokračoval a hlásal, že revolucionáři se musí snažit dokázat lidem, že ve skutečnosti nemají nad svými životy žádnou kontrolu. A Rusové šli v roce 2016 podobnou cestou. Jejich cílem nebyla revoluce v USA, ale zvýšení společenských tenzí (a pomoc Donaldu Trumpovi). Používali Facebook k tomu, aby zostřovali konflikty mezi různými skupinami ve společnosti, ať již šlo o lidi podporující práva gayů, či třeba odpůrce imigrace.





Jinak řečeno, Rusko se na všechny strany snažilo šířit pocit ukřivděnosti a ponížení, který by zvýšil společenské tenze a přidal na atmosféře nedůvěry a zloby. To vše mělo společnost oslabit. Lenin by byl na takový plán hrdý. Jak nedávno řekl jeden člověk, který se na podobné kampani podílel: „Naším cílem nebylo otočit Spojené státy k Rusku, ale vyprovokovat neklid a nespokojenost.“Tím se dostáváme k Bílému domu. Každý americký prezident čelil nějaké krizové situaci. Lidé jako Delano Roosevelt, John F. Kennedy a Ronald Reagan vůči svým oponentům používali humor a šarm. George H.W. Bush a Barack Obama se zase pokoušeli o řešení konkrétních problémů, něčeho konkrétního a významného. Donald Trump ale jen zvyšuje tenze, provokuje nenávist. Intuitivně cítí, že to jsou jeho největší pomocníci. Vytváří démony a obětní beránky a některá jeho prohlášení se hodně podobají tomu, co produkovali Rusové na Facebooku Příkladů podobného chování je řada. Od snahy přesvědčit Američany, že Barack Obama se nenarodil v USA až po útoky na hráče NFL, kteří při hymně klečí. Jde o strategii založenou na rozdělení společnosti, kterou používá Trump, Bernie Sanders, Rusko a která má své kořeny u Marxe. Je tu ale jedna mnohem lepší myšlenka: E pluribus unum. Tedy „z mnohého jedno“.Zdroj: Bloomberg