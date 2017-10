Povolební jednání pokračují. ODS se sešla s Piráty

Kolečko povolebních jednání pokračuje i dnes. Dopoledne se sešla ODS s Českou pirátskou stranou, která se ve volbách umístila na třetím místě.

Po včerejší ostře sledované schůzce hnutí ANO s ODS se občanští demokraté sešli také s Českou pirátskou stranou. První povolební schůzka těchto dvou stran začala v 10 hodin dopoledne a trvala přes hodinu. Ještě před jejím začátkem předseda strany Pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl některé své požadavky.

Podle jeho slov by se mu líbilo, kdyby Piráti získali post místopředsedy poslanecké sněmovny. Na programu schůzky pak byla také otázka výborů. Pro jeho stranu by prý byl zajímavý například bezpečnostní výbor.

O ten má ale zájem i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Což Ivan Bartoš vnímá podle svých slov spíše jako hrozbu.

Piráti jsou zatím jedinou stranou, která se dosud nesešla s vítězným hnutím ANO. To by se mělo změnit dnes v podvečer. Na půl pátou plánují obě politická uskupení setkání. Ivan Bartoš potvrdil, že by se ho ale neměl účastnit šéf hnutí ANO Andrej Babiš.