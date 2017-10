Edenred: Obědy zdražily, z krajských měst do 100 Kč jen v Olomouci

Obědy v restauracích podražily meziročně o více než pět korun. Zatímco loni v září byla průměrná útrata 103,70 koruny, letos to bylo 109,20 koruny. Vyplývá to z reálných útrat se stravenkovou kartou Ticket Restaurant. Podle stravenkové společnosti Edenred je za zdražením elektronická evidence tržeb a růst cen másla a mléčných výrobků. Výraznější růst cen obědů očekává i v říjnu, uvádí ČTK. Nejdráže je v Praze, do sto koruny se z krajských měst dá najíst pouze v Olomouci.

Během posledních 12 měsíců tu máme druhou výraznou vlnu růstu cen v restauracích," uvedl manažer Ticket Restaurant Jiří Brych. Poprvé to bylo koncem loňského roku, kdy stravovací zařízení zdražovala zejména kvůli zavádění elektronické evidence tržeb a nyní je podle Brycha hlavním důvodem výrazný růst cen některých surovin - zejména másla a mléčných výrobků.



Nejvíce za oběd zaplatili v září Pražané, a to v průměru 121,60 Kč. Za metropoli se dále řadí Brno, kde útrata za oběd dosáhla 115,30 Kč. Výrazněji přes sto korun zaplatili v průměru za oběd lidé ještě v dalších třech krajských městech - v Českých Budějovicích (110,40 Kč), Liberci a Plzni (shodně 108 Kč). Naopak nejméně, 99,90 koruny, zaplatili v září za oběd lidé v Olomouci.

Údaje společnost sbírá od 70.000 českých zaměstnanců, kteří kartu k platbě obědů používají, měsíčně jde o více než milion transakcí.