Okamura zatajil transakce za 15 milionů korun. Nemá je v přiznání

Předseda SPD Tomio Okamura má v majetkovém přiznání za loňský rok pořádné mezery. Loni za deset milionů korun prodal byt na pražských Vinohradech, který ale nepřiznal - stejně jako bankovní úvěr až pět milionů korun. Na nesrovnalosti upozornila Mladá fronta DNES. Sám Okamura odmítá, že by úmyslně prodej zamlčel.

Předseda jedné z nejúspěšnějších stran letošních voleb Tomio Okamura má pořádný malér. Podle MfD totiž v majetkovém přiznání opomněl zmínit transakce v řádech milionů korun.

Konkrétně má jít o prodej bytu na pražských Vinohradech, který od něj za deset milionů korun koupila bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká a který do kolonky, kam všichni poslanci mají podle zákona povinnost vypisovat příjmy přesahující 500 tisíc korun, neuvedl. Zmínil pouze svůj patnáctimilionový výdělek z firem a dalšího podnikání.

Okamura deníku tvrdil, že prodej nechal v přiznání započítat do příjmu za podnikání, jenže podnikatelem v nemovitostech není. Navíc šlo o případ prodeje soukromého bytu.

"Porovnáním údajů uvedených v oznámení pana poslance Okamury s údaji uvedenými v jiných registrech a informačních systémech veřejné správy bylo zjištěno, že pan poslanec Okamura mohl svým jednáním naplnit znaky přestupku zákona o střetu zájmů,“ reagoval na dotaz novinářů Jiří Kapras, který na ministerstvu spravedlnosti vede odbor střetu zájmů.

Nepřiznání příjmu za byt ale není jediným problémem, který předseda SPD má. Okamura nezmínil v majetkovém přiznání ani to, že u banky má úvěr do výše pěti milionů. Sám Okamura odmítá, že by transakci úmyslně zatajit. Tvrdí, že přiznání mu vyplňuje účetní. Na všech stránkách ale stojí jeho podpis.