Hampl: Oprávněné a ekonomicky správné bylo už zvýšení sazeb v září

Úrokové sazby by se měly zvyšovat a to v obvyklých krocích o 25 bazických bodů, v odůvodněných případech i o 50 bazických bodů. "Já si neumím představit, co by mně mohlo rozmluvit můj názor, že máme jít se sazbami nahoru," řekl viceguvernér ČNB Mojmír Hampl podle agentury Reuters ve středu novinářům během konference Fintech v Praze.



"Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom zvedli sazby už na minulém zasedání. Ten vývoj nasvědčuje, že by to bývalo bylo oprávněné a makroekonomicky správně," cituje jeho slova agentura Reuters.



K síle zvyšování sazeb Hampl uvedl, že obě varianty - zvýšení o obvyklých 25 nebo o 50 bazických bodů - jsou možné a za nějakých okolností odůvodnitelné a akceptovatelné. "Já za sebe bych řekl, že celý manévr kurzového závazku a úspěšného ukončení kurzového závazku pro mě byl snahou dostat se zpátky k normálu... To znormálnění podle mě je i v tom, že děláme spíše normální kroky a normálním krokem je spíš ta čtvrtka (procentního bodu)," dodal.





Česká národní banka může na svém příštím měnovém zasedání uvažovat o zvýšení úrokových sazeb i o 50 bazických bodů, neboť rychle rostoucí ekonomika dokáže absorbovat výraznější utažení sazeb, stále nastavených na dohled nuly, uvedl pro Reuters o den dříve člen bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký.Nidetzký na zářijovém jednání hlasoval spolu s dalšími třemi členy rady proti zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Naopak pro zvýšení sazeb hlasovali Hampl, Benda a Mora. Hlavní repo sazba tak setrvala nejtěsnějším možným poměrem hlasů na 0,25 procenta, kam ji ČNB zvedla na předešlém zasedání v srpnu.V rozhovoru pro agenturu Reuters Nidetzký řekl, že jeho rozhodnutí bylo motivováno pouze přáním vyčkat na novou čtvrtletní prognózu a také na to, až své další zamýšlené kroky ohlásí Evropská centrální banka, jejíž měnové zasedání je na programu tento čtvrtek. ČNB tak může být v listopadu s aktuální prognózou v ruce odvážnější a prosinci pak sazby opět podržet, řekl."Takže si nemyslím, že by ekonomika zvýšení sazeb o 0,5 procentního bodu najednou nevstřebala, protože klíčová úroková sazba je dnes nastavena na 0,25 procenta, což je pořád blíže nule než čemukoli jinému," uvedl Nidetzký.Česká koruna je podle Mojmíra Hampla nadále překoupená. Největším hlavolamem centrální banky při návratu úrokových sazeb na rovnovážné úrovně je kurz koruny , který od ukončení intervenčního režimu posílil o 5,2 procenta, také podle Nidetzkého.Srpnové zvýšení sazeb ještě žádné výraznější zpevňování nenastartovalo, kurz se však začal posouvat na silnější úrovně po měnovém zasedání v září, které ukázalo, že v sedmičlenné bankovní radě hlasovali pro zvýšení úroků tři, shrnuje Reuters.Nidetzký řekl, že koruna zatím neposílila tak výrazně, aby zabránila dalšímu zvýšení sazeb."Zatím to není nic dramatického a pořád je to v nějakém pásmu, kdy nám to, podle mého názoru, umožňuje návrat ke standardní měnové politice," řekl. "To znamená jít cestou zvyšování sazeb," uzavřel.