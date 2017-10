Ranní komentář J&T: Dnes nás čeká IFO a další korporátní výsledky

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza Index PX: 1,052 bodů (+0.3% d/d); objem: 458 mil. Kč

Lepší výsledky hospodaření katapultovaly akcie O2 CR (+3,5 %) téměř zpět k hladině 270 korun. Naopak výsledky CETV (-0,3%) a očekávaná celoroční EBITDA na horním okraji dříve zveřejněného rozpětí nechaly investory klidnými. Úroveň 104 korun zatím funguje jako lokální maximum a silná hladina odporu. Směrem dolů tlačily pražskou burzu rakouské Erste Group (-0,6 %) a pojišťovna VIG (-0,2 %). Vzhledem k solidnímu růstu ostatních evropských finančních institucí ty domácí zaostávaly. Investory pak potěšila Moneta (+0,9 %), která se zřejmě stabilizovala po nedávných poklesech. Pegas (0,0 %) sice během dne testoval klíčovou hranici 860 Kč, ale nakonec uzavřel na červené nule.

USA Dow Jones: 23,442 (+0.7%); S&P500: 2,569 (+0.2%); Nasdaq: 6,598 (+0.2%)

Americké akciové trhy sa po pondelňajšom zakolísaní opäť ocitli na rastovej vlne, kde práve výsledky jednotlivých spoločností tiahnu indexy na nové maximá a poukazujú tak na lepšiu ekonomickú situáciu v Spojených Štátoch. Dow Jones pridal 0,7%, kde doslova enormné čísla ukázali Caterpillar (+5%) a 3M (+6%). Investorov najviac potešil výhľad spoločností. K optimistickej nálade dopomáhajú aj po výsledkové akcie GM (+3%), či MCD (+0,3%). Naopak po výsledkovom sklamaní pokračovali v ďalšom poklese akcie GE (-2%). Americký dolár mierne oslabil voči euru, zlato -0,4% a ropa sa opäť blíži k svojim septembrovým maximám (včera +1,1%). Pohyb na čiernom zlate bol kvôli špekuláciám ohľadne nižších zásobách v US a zároveň pre cenu danej komodity lepšej dohody medzi štátmi OPEC na rok 2018.

Komentář k devizovému trhu



V úterý koruna pokračovala v posilování, posunula se o dalších 10 haléřů na nové 4leté maximum 25,58 CZK/EUR. Korunu stále výš posouvají spekulace, že ČNB může být agresivnější ve zvyšování sazeb, tedy sazby zvýšit nejen o 25 bazických bodů ale rovnou o 50 bodů. Koruna posilovala 8 z posledních 9 dní, za měsíc přidala 2 % a technicky roste šance na krátkou korekci. Naopak holubičí komentáře maďarské centrální banky oslabily forint (-0,7 %d/d) na 2týdenní minimu (310 HUF/EUR). Ztrácel i polský zloty (-0,5 % d/d; 4,25 PLN/EUR). Euro k dolaru se drželo kolem 1,176 USD/EUR, trh dál vyčkává na čtvrteční zasedání ECB. Koruna k dolaru posílila o 10 haléřů na 21,75 CZK/USD.



Kalendář – významné události

10:00 – Německo: index Ifo podnikatelské důvěry (říjen)

10:30 – Británie: HDP (3Q/17)

před trhem – Visa: výsledky za 4Q/17

před trhem – Northrop Grumman: výsledky za 3Q/17

před trhem – General Dynamics: výsledky za 3Q/17

12:55 – Coca-Cola: výsledky za 3Q/17

13:30 – Boeing: výsledky za 3Q/17

14:00 – Freeport-McMoran: výsledky za 3Q/17

14:30 – USA: průmyslové zakázky (září)

16:00 – USA: prodeje nových domů (září)





Přehled



ČR

CME: Výhled bude splněn v horní části

CME: Seznam získal televizní licenci



ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI

Lufthansa reportovala zisk nad odhady, výhled beze změn

Peugeot: Růst tržeb díky akvizici Opelu

Yandex: Rychlý růst tržeb, pokles zisku ve 3Q





Zprávy o společnostech



CME: neutrální zpráva; Doporučení: Držet; Cílová cena: 3.6 USD (86 Kč)

Management CME na konferenčním hovoru uvedl, že výhled na růst zisku EBITDA 13 – 17 % v letošním

roce při konstantních měnových kurzech bude splněn v jeho horní části. To by mělo odpovídat cca 162 –

165 mil. USD. Podobně volné cash flow bez započtení úroků z dluhu by mělo dosáhnout horní hranice výhledu 105 – 110 mil. USD. Na konferenčním hovoru rovněž zaznělo, že stagnace tržeb v ČR ve 3Q17

byla dána spíše načasováním reklamních výdajů mezi kvartály a je přechodného charakteru. Mírné zvýšení výhledu je pozitivní zprávou, nicméně bylo avizováno již při ranních výsledcích. Celkově považujeme konf. hovor za neutrální.

Společnost Seznam.cz získala včera od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci na svůj vlastní televizní kanál v ČR. Kanál má být volně přístupný a šířený i přes satelit a kabelové televize. Předpokládáme, že Seznam se bude snažit použít svoji tvorbu z webů Stream.cz a také publicistiku ze Seznam Zprávy do televizního vysílání. Nový subjekt na trhu může vést k dalšímu zostření konkurence na již tak velmi fragmentovaném trhu. Je obtížné kvantifikovat případný dopad na tržby CME v ČR, zprávu proto zatím považujeme za neutrální.

Lufthansa (=) Lufthansa oznámila dnes ráno kvartální výsledky, které překonaly odhady. Provozní zisk dosáhl 1,52 mld. EUR (oček. 1,44 mld. EUR) při tržbách 9,81 mld. EUR (oček. 9,86 mld. EUR). Výhled na celoroční EBIT je nezměněn a měl by překonat loňskou úroveň (oček. 2,6 mld. EUR).



Peugeot-Citroën (=/+) Peugeot reportoval za 3Q17 výrazný skok tržeb o 31 % r/r na 15 mld. EUR, především díky akvizici automobilky Opel od General Motors. Management zvýšil výhledy na růst prodejů na několika trzích.



Yandex (=) Ruský internetový vyhledávač Yandex oznámil za 3Q17 tržby 23,4 mld. rublů, meziročně vyšší o 21 % a v souladu s odhady, a upravený zisk EBITDA 5,7 mld. RUB, naopak meziročně nižší o 17 % a pod odhadem trhu 6 mld. Důvodem poklesu zisku byly zvýšené marketingové výdaje spojené se službou Yandex. Taxi i s hlavním byznysem firmy. Management oznámil zvýšení výhledu na růst tržeb na 22 – 23 % r/r z 18 – 21 % v letošním roce.