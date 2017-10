Ranní glosa: Vlna optimismu ve firmách v eurozóně i v ČR neopadá

Ještě před tím, než dnes bude zveřejněn populární německý ukazatel nálady Ifo, stojí za to podívat se na včerejší předběžné výsledky indexů nákupních manažerů (PMI) v eurozóně. Celkové indexy dopadly o něco hůře než minule, ale stále se nacházejí na velmi vysokých úrovních. Proto jejich dvouměsíční minima není třeba nijak přeceňovat. A to zvlášť, když PMI v průmyslu dosáhl díky rychlému růstu nových zakázek nejvyšší hodnoty za posledních více než šest a půl roku. O růstu zaměstnanosti nemluvě, protože podle společnosti Markit dokonce v průmyslu roste nabídka práce nejrychleji od roku 1997, kdy se tyto průzkumy začaly dělat. Spokojena s nejnovějšími čísly může být i ECB, kterou zítra čeká jednání o nastavení měnové politiky pro další období, protože z firem přicházejí další zprávy o rostoucích nákladech a především pak cenách účtovaných zákazníkům.



Říjnové PMI navíc potvrzují, že velké ekonomiky eurozóny jsou v dobré kondici i na začátku posledního letošního čtvrtletí, což je potěšující zvlášť v případě Francie. Nová čísla nicméně vytvářejí kontrast mezi úspěšnějším tandemem Německa a Francie a zbytkem eurozóny. Dnešní Ifo by měl opět potvrdit výbornou kondici německých firem, ať už jde o jejich aktuální výsledky nebo jejich očekávání pro následující měsíce. Odhad trhu je sice ve srovnání se zářijovými výsledky o něco níže, avšak není nijak daleko od dosavadních maxim.





A nakonec se můžeme podívat i na nálady mezi tuzemskými firmami, které rovněž dopadly velmi příznivě, zvlášť pokud jde o průmysl . Asi nejzajímavějším výsledkem tuzemského průmyslu však nebyl samotný sentiment panující v našem největším odvětví, ale fakt, že nedostatek zaměstnanců se po deseti letech stal největší překážkou pro další expanzi průmyslových firem. Takže nakonec českou ekonomiku nebude brzdit ani tak nedostatečná poptávka, jako spíše chybějící pracovníci.