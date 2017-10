Náklady na výstavbu sociálních bytů rostou. I v Kalifornii

S tím, jak náklady na výstavbu rostou, je pro vlády stále těžší dotovat budování sociálního bydlení. Kalifornie není výjimkou. Municipality hledají způsoby, jak ušetřit.

Jde o problém, který se týká stále většího množství nejen amerických měst. Takzvané dostupné bydlení, které je určeno pro nízkopříjmové domácnosti, a které je dotováno z veřejných rozpočtů, je stále nákladnější. Přesněji řečeno náklady na jeho výstavbu neustále rostou. A tak je jasné, že stát ani města nebudou schopny vybudovat dostatek sociálních bytů, aby byl problém nedostupnosti bydlení vyřešen.

Kalifornské město Emeryville, rozkládající se na pobřeží Sanfranciského zálivu, momentálně žije kauzou výstavby nových bytů, do nichž se mají nastěhovat sociálně slabé domácnosti. V rámci developerského projektu Estrella Vista vzniká 84 bytových jednotek a celkové náklady dosahují 64 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Informoval o tom portál CityLab.com.

Osmnáct milionů za sociální byt

Estrella Vista zahrnuje také kolem 630 metrů čtverečních obchodní plochy, ovšem devadesát procent zástavby je určeno právě k sociálnímu bydlení. Jenže jeden takový byt vychází na 700 tisíc dolarů (přes 15 milionů korun). I když se jedná o poměrně atraktivní lokalitu v blízkosti hromadné dopravy, je podle portálu CityLiab.com nepochybné, že i takto vysoká cena je trochu moc.

Místní politici si prý problém již uvědomují. Kalifornský guvernér Jerry Brown se již dříve nechal slyšet, že z rozpočtu státu Kalifornie na výstavbu sociálního bydlení neuvolní ani jeden dodatečný dolar, dokud vedení měst nepřijde s návrhy, jak přemrštěné náklady na výstavbu snížit.

Přitom loni Brown nabízel 400 milionů dolarů z rozpočtu na sociální bydlení výměnou za to, že bude vyjmuto z některých klíčových regulatorních požadavků. Opozice, však tento návrh nepřijala, a tak Jerry Brown svou nabídku stáhl a žádná nová již nepřišla. „Musíme nalézt způsob, jak náklady na výstavbu sociálního bydlení snížit. Nelze jen vymýšlet, jak ho dotovat,“ řekl ve své řeči při schvalování státního rozpočtu.

Stavební náklady jsou skutečně vysoké a Estrella Vista zdaleka není jediný drahý projekt. V nedalekém San Francisku u jednoho z největších projektů sociálního bydlení – 1950 Mission Street – se náklady na jeden byt vyšplhaly přes hranici 600 tisíc dolarů (více než 13 milionů korun). Projekt Candlestick Point, jenž také vyrůstá v San Francisku, bude znamenat náklady na jeden byt ve výši 825 tisíc dolarů (skoro 18 milionů korun).

Na okraji a z prefabrikátů

Jerry Brown je přesvědčen, že tak vysoká cena výstavby je nad rozpočtové možnosti Kalifornie a kteréhokoli jiného státu, který buduje systém sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, že tyto náklady letí v San Francisku vzhůru, přirozeně zdražuje výstavba i jinde. Náklady na renovaci sociálního bydlení v St. Paul v Minnesotě dosáhly 665 tisíc dolarů na jeden, většinou jednopokojový, byt.

Není dokonce už nic neobvyklého, že výstavba sociálních bytů je dražší než běžná soukromá výstavba bytů na trhu. Developeři jsou schopni v těchto případech postavit multifunkční obytný dům pro rodiny s daleko nižšími náklady než v případě bytů sociálních. Například v Portlandu lze jeden takový byt pořídit za méně než 100 tisíc dolarů (2,2 milionů korun). V porovnání se San Franciskem jde sice o méně atraktivní lokalitu, ale i tak jde o výrazný nepoměr.

Jestliže tedy jde postavit jeden takový byt za 100 tisíc dolarů, proč je to takový problém v případě bytů sociálních? Portlandští politici možná řešení našli: výstavbu nedotovat, ale nakoupit již hotové byty s tím, že je nabídnou sociálně slabším rodinám. K dalším možnostem, jak ušetřit, patří výstavba sociálního bydlení mimo atraktivní lokality. Výzkumný tým Kalifornské univerzity předložil návrh, podle kterého by se navíc byty konstruovaly z prefabrikátů, tedy předem vyrobených dílů. To by přineslo další podstatné úspory.

Portlandský starosta Ted Wheeler s kalifornským guvernérem Brownem souzní: „Máme za sebou mnoho programů na výstavbu sociálního bydlení. Když je ale cílem ušetřit peníze, musíme prozkoumat více nabídek na trhu a tím náklady snížit,“ řekl.

