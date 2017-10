Rusko a Čína v roce 2018? Technologie vedou ke změně paradigmatu

Autor: Steen Jakobsen, hlavní ekonom a CIO Saxo Bank

Navzdory zlepšujícím se datům Moskva zoufale potřebuje reformy

Pro Rusko bude zlomový rok 2018, technologie vedou ke změně paradigmatu

Čína se rázně posouvá vstříc pozici globálního technologického lídra

Čína v roce 2018: kvalita nad kvantitou a rychlý posun k elektromobilům

Ceny energií klesnou v následující pětiletce na polovinu

Říjen mě přinesl zpět do jednoho z mých nejoblíbenějších míst k obchodování – do Ruska. Rusko bylo vždy vlídné k Saxo Bank i ke mně, ale tentokrát jsem pocítil trochu nejistoty až nedůvěry…a byl to silnější a znepokojivější dojem než jindy. Bylo to trochu zvláštní, protože ekonomická data Ruska se zlepšují. Rubl byl dokonce během posledních osmnácti měsíců ve špičkové formě.

Ruské zotavení

Osobně vidím Rusko jako záhadu. Je to země s úžasným potenciálem a historií plnou slovutných umělců, spisovatelů a vědců, ale zároveň země vystavěná na močálu korupce. Petr Veliký kdysi dokázat proměnit močály, na nichž dnes stojí Petrohrad, v mocnou říši prostřednictvím kombinace reforem a technologie. Podobnou sadu reformních opatření hledám při každé své návštěvě Ruska posledních deset let.

Pro Rusko zlomový rok 2018: technologie vedou ke změně paradigmatu

Zůstávám stále fanouškem této země. Apatie, která na mě však tentokrát přišla, souvisí s mým pevným přesvědčením, že rok 2018 bude zlomový jak pro Rusko, tak pro celou světovou ekonomiku. Technologie totiž vedou ke změně paradigmatu směrem k elektrifikaci, centrální banky budou muset opustit cílování inflace a globální trh nejspíš zasáhne recese, kterou monetární politika nebude schopná uvolnit jen tím, že natiskne nové peníze. Recese bude překvapením, vzhledem k tomu, že podle konsenzu se očekává stabilní scénář.

V podstatě vstupujeme do fáze, ve které se zvýšené geopolitické riziko spojí s chybami ve strategii – jak v monetární politice, tak politice jako takové – a přivede nás do světa, který bude zcela nepřipravený na blízkou změnu technologického paradigmatu. Výsledky tohoto posunu (jak pozitivní, tak negativní) zásadně ovlivní nejen to, jak žijeme, ale i naše analýzy a uvažování o ekonomice, datech a sobě samotných.

Zdá se, že globální makro obraz nedokáže odložit své dogmatické zaměření na inflaci navzdory jasným důkazům o revoluci v dopadu technologií na směřování inflace (a k tomu připočtěme demografii, dluhy, regulace a podobně). To vytváří velké strategické chyby jako například vstupování úrokových sazeb do ekonomického modelu, který je prakticky celý postavený na dluhu a obnovování toku dluhu. Tento „tok“ dluhu se nyní podstatně snižuje. Ano, musíme se opět vrátit k našemu oblíbenému indikátoru – úvěrovému impulsu.

Úvěrový impuls předhání ekonomiku o devět až dvanáct měsíců. Je to vidět na grafu, kde v období po prvním čtvrtletí 2016 banky zpanikařily a zvýšily úvěrový impuls z mínus deseti na plus deset. To byl vítr do plachet pro růst, který jsme zaznamenali v letošním prvním a druhém čtvrtletí. Impuls ale dosáhl vrcholných hodnot na sklonku prvního a druhé čtvrtletí 2017, což znamená, že o devět až dvanáct měsíců později můžeme očekávat, že růst dosáhne minima – tedy v prvním až druhém čtvrtletí 2018. Mezitím se očekává, že množství úvěrů poklesne prostřednictvím kvantitativního uvolňování. Čtyřmiliardová rozvaha Federální rezervy brzy přestane narůstat a výsledkem bude 60% pravděpodobnost recese v následujících 12 až 18 měsících.

Čína v roce 2018: kvalita nad kvantitou a rychlý posun k elektromobilům

Devatenáctý národní sjezd Komunistické strany se v Číně uskutečnil 18. až 20. října 2017. Šlo o největší samostatnou makroekonomickou událost tohoto roku, protože přímý vliv Číny na světovou ekonomiku činí podle MMF 31 % a nepřímo představuje dokonce více než 50 % investic a úvěrového impulsu. Čínský ekonomický plán pro rok 2018 bude stát na kvalitě převládající nad kvantitou.

Problémem číslo jedna čínské společnosti je znečištěné ovzduší. Domníváme se, že současný tlak na elektrifikaci je jedním z největších impulsů ke změně vstříc „zelené energii“, k jakým kdy ve světě došlo. Úsilí o nižší míru znečišťování na největším trhu s auty na světě způsobí chaos v automobilovém průmyslu. Také dramaticky ovlivní poptávku po ropě, protože doprava představuje 56 % z veškeré spotřeby ropy.

Ceny energií klesnou v následující pětiletce na polovinu

To vede přímo k mé nové dlouhodobé předpovědi: ceny energie se v příštích pěti letech dostanou na polovinu a pravděpodobně se sníží už v nadcházejících 12 měsících. Trhy totiž konečně zaznamenají tuto masivní makroekonomickou změnu a její dopad na poptávku po ropě. Očekávám proto kolem roku 2030 cenu surové ropy WTI 20-25 dolarů za barel.

Osobně vnímám vizi kompletní elektrifikace aut v Číně nejen jako zkratku k vyřešení znečištění, ale je i v souladu s odhodláním Číny stát se světovým technologickým lídrem. Vedení Číny nyní přijme pomalejší ekonomický růst výměnou za transformaci z největšího trhu práce na světě na největšího průkopníka technologií s nejmasivnější poptávkou (Čína má na 1,2 miliardy spotřebitelů).

Nejbližší budoucnost podle Saxo Bank

Vnímáme, jak trhy testují scénář silného medvědího dolaru. Závěr října považujeme za ožehavé období, co se geopolitického rizika týče. Věříme ale, že se trh jen nechal unést, co se týče ohodnocení i předpokládané volatility. Očekáváme, že se data budou horšit, jak už se to děje u těch čínských. Určitě sledujte hlavně zlato kvůli jeho směřování ohledně amerického dolaru a globálního rizika. Situace u zlata bude podle nás hop nebo trop.

Rok 2018 přinese významné změny monetární politiky, protože současná situace není udržitelná. Centrální banky různě po světě by možná měly vzít v úvahu staré ruské rčení: „minulost je nepředvídatelná“, aby mohly vysvětlit, jak se pletly, když sledovaly inflaci místo produktivity.

O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.

