Guvernér Rusnok: Koruna nebude reagovat na výsledky voleb

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok neočekává, že bude česká koruna a její kurz nějak reagovat na výsledek letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Podle něj platí a ukazuje se to i nyní, že česká měna je velmi málo citlivá na domácí politické události. Rusnok to dnes řekl ČTK. Volby vyhrálo s velkou převahou hnutí ANO Andreje Babiše. Dnes avizovalo, že nabídne možnost vládní spolupráce občanským demokratům, kteří ji ale stále vylučují.



Podle Rusnoka ČNB v kontextu voleb žádnou velkou reakci neočekávala ani ji neočekává nyní, když už zná výsledky voleb. Změny by podle guvernéra mohly nastat v případě, že by se několik měsíců nedařilo politikům postavit funkční Sněmovnu a zejména vládu a český stát by přestal standardně fungovat. Rusnok ale takový scénář nepředpokládá. "Jsem přesvědčen, že političtí aktéři jsou si vědomi své odpovědnosti," řekl.



Koruna v posledních týdnech zpevňuje svou pozici vůči euru. V pondělí se posunula na nejsilnější hodnotu po skončení intervencí a obchodovala se za 25,62 EURCZK. Ve srovnání s pátečním závěrem zpevnila o čtyři haléře. Analytici míní, že koruna tak potvrdila svoji imunitu vůči politickému dění. K dolaru česká měna oslabila o čtyři haléře na 21,81 USDCZK.





Podle Rusnoka centrální banka posilování očekávala. "Prostor je tu vytvořen pozitivním vývojem české ekonomiky a pozitivním úrokovým diferenciálem vůči euru ," uvedl Rusnok. Situace podle něj odpovídá nastavení české měnové politiky i jejím předpokladům do budoucna. "Máme zde udržitelnou inflaci , určité přehřívání české ekonomiky , která se nachází mírně nad potenciálem. Spíše nám chybí pracovní síla, rostou nám velmi rychle mzdy a toto bude pokračovat v nejbližším období roku dvou jako doposud," uvedl Rusnok.Situace podle něj spíše zavdává příčinu k určitému zpřísňování měnové politiky. "Může se to dít buď posilováním koruny , což momentálně probíhá, nebo zvyšováním úrokových sazeb. Situace je předvídaná, předvídatelná, nijak nevybočuje, nepřekvapuje," dodal guvernér.