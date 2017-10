Souhrn 24.10. - Evropa pokulhává za silnými výsledkovými zprávami z USA, euro ale roste, ropa v plusu díky peozáravosti OPECu, BCPP v plusu, O2 + 3,5%

12.h - Evropa dopoledne nejistá, katalánská krize se odkládá až na konec týdne, euro silnější, ropa v červeném, BCPP v plusu







Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při opětovně podprůměrném objemu obchodů lehce posílila.Evropské akciové trhy po většinu dne lehce rostly, ale později odpoledne začaly ztrácet a v některých případech dokonce oslabovat. Katalánská krize vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek, kdy nejdříve Katalánci rozhodnou o své (ne)závislosti a posléze v pátek centrální vláda rozhodne zda si vynutí poslušnost rebelující autonomní oblasti.Větší pozornost poutaly dnes firemní výsledkové zprávy. Ty americké byly vesměs velmi silné, což zřejmě snížilo atraktivitu evropských trhů.US trhy v úvodu dne lehce rostou díky sérii silných výsledkových zpráv v čele s nadnárodními konglomeráty GM, Caterpillar , 3M atp. Zároveň se ale objevují hlasy, že reakce trhů není až tak pozitivní, jak by se na první odhady očekávalo, což může být po určitém zjednodušení jedním z klíčových indikátorů končícího několikaletého býčího trendu. Euro dnes posilovalo k dolaru koruna se posunula pod úroveň 25,6 za euro . Hlasy volající po zvýšení sazeb v rámci ČNB stále sílí. Ropa dnes poměrně volatilní. Proti statistikám o vývozu ropy z Iráku ve druhé polovině dne zafungovaly především zprávy o tom, že OPEC kromě prodloužení doby regulace své produkce již nyní plánuje exitovou strategii, jež by měla zabránit skokovému návratu zregulované produkce na trhy. Takový předstih a samotnou myšlenku řízeného exitu trh hodnotí kladně. BCPP dnes rostla především díky zájmu o akcie Monety, KB a zelené nule na ČEZu . Proti nim se stavěla lehká korekce na Erste . Výrazně se dnes dařilo akciím O2 v souvislosti s překvapivě silnými výsledky. Do plusu se vrátily akcie PMČR a také Unipetrolu , který se vydal dále nad hranici 350 Kč