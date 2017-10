OPEC už začíná přemýšlet o exitové strategii. Chce zabránit skokové záplavě trhu ropou

OPEC a jeho hlavní spojenci ve stále probíhající dohodě o snižování těžby na jednu stranu jednají o dalším prodloužení regulace a na druhou stranu už také hledají možnosti a formy následného exitu s cílem zabránit skokovému nárůstu dodávek na trh.První náznaky exitové strategie někteří experti očekávají už na letošní listopadové schůzce kartelu, ale celkově se očekává její představení spíše až v průběhu roku 2018. Zdá se, že proces bude d určité míry podobný utahování měnových kohoutků ze strany centrálních bank a jeho cílem bude zabránit výraznějším nabídkovým šokům, jež by mohly po ukončení regulace nastat. Bez řízené strategie by producenti byli schopni vrátit na trhy v podstatě přes noc produkci v řádu ca 1,8 miliónu barelů, o kterou ji dříve snížili. Takové množství pro srovnání odpovídá denní spotřebě Francie.V minulosti OPEC v podobných případech pracoval především s uvolněním kritérií plnění původních dohod. Nyní se zdá, že proces bude řízenější respektive přesněji pojmenovaný.Účastníci stávajících dohod kontrolují více jak polovinu celosvětové produkce a v minulém týdnu vyslali velmi silný signál naznačující prodloužení stávající dohody o dalších 9 měsíců až do konce roku 2018.Podle odhadů kartelu dojde k eliminaci přebytečných ropných zásob do 3Q příštího roku.