BoA: Rallye pokračuje. Takhle ale obvykle končí býčí trend!

Akciová rallye stále pokračuje a US trhy posunují téměř každým dnem svá historická maxima. Podle analytičky Savity Subramaniam z Bank of America Merrill Lynch je to obvyklý průběh končícího býčího trendu projevující se přílišnou euforií, která nebyla k vidění v podstatě po celou dobu trvání rallye od roku 2009.Jedním z náznaků měnícího se trendu je vnímání přicházejících čtvrtletních výsledků. Z dosavadního průběhu je zřejmé, že většina firem překonává mnohdy i výrazně odhady trhu, ale akcie samotné na takový vývoj reagují relativně slabě nebo v některých případech dokonce klesají. To ukazuje celkově vysokou míru nedůvěry v pokračování růstu ze strany investorů.Podle Subramanianové je probíhající 8letý býčí trend jedním z nejvíce "nenáviděných" v celé historii trhů.Především drobní investoři naskakují do akciového snu o vysokém zhodnocení, které doposud propásli. Podle profesionálů se trh ale pohybuje již delší dobu ve velmi pozdních fázích svého cyklu, což je velmi rizikové.Dlouholetý růst trhů pokřivil očekávání investorů vůči firemním výsledkům. Očekávání jsou stále vyšší a náročnější, tak na tvorbu zisku stále výraznější. V rámci výsledků za 3Q zatím očekávání trhu překonalo 81% firem oproti 73% ve 2Q. V obou čtvrtletích byly ale reakce na překonání odhadů spíše vlažné.