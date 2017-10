CME (Koupit, 12m cíl = 5,0 USD) - Trendy v ziskovosti a snižování zadluženosti pokračují (Komentář k firmě)

Výsledky: Musíme připustit, že naše odhady za třetí kvartál byly příliš konzervativní. Na druhou stranu konsensus mohl být do určité míry vychýlen novou segmentací trhů, v rámci které CME již nereportuje prodávaná aktiva v Chorvatsku a ve Slovinsku. Po očištění o tyto trhy tržby vzrostly o 11,1 % na 119,4 mil. USD a struktura tržeb odhalila pozitivní příspěvek všech trhů. Ziskovost CME pokračovala v silném růstovém trendu i ve třetím čtvrtletí díky expanzi reklamního trhu a pokračujícímu zvyšování příjmů z poplatků a předplatného. OIBDA se zvýšila o silných 30 % na 25,1 mil. USD. Klesající, ale stále vysoké náklady a ztráta z nepokračujících operací vedly k celkové čisté ztrátě ve výši 7,9 mil. USD (v loňském třetím kvartále ztráta dosáhla 19,8 mil. USD).

Hlavní trendy: (1) Bulharsko za třetí kvartál dosáhlo nejvyššího růstu, a to o 16 % y/y, následované Slovenskem, kde tržby vzrostly o 14,1 %. Největší trhy, Česká republika a Rumunsko, přispěly růstem o více jak 9 %. (2) Rumunsko vygenerovalo nejvyšší příspěvek do celkové OIBDA ve výši 25,1 mil. USD. Jeho podíl díky meziročnímu růstu o 22,9 % dosáhl téměř 62 % (15,5 mil. USD). Vývoj v ČR byl pro nás zklamáním, když OIBDA klesla o 4,3 % y/y na 12,6 mil. USD. (3) Na začátku července CME oznámila dohodu o prodeji svých chorvatských a slovinských aktivit. Výnosy z prodeje, které by mohly dosáhnout 230 mil. EUR, CME plánuje použít na předčasnou úhradu dluhopisů splatných v roce 2018.

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení: Pokračující posilování ziskovosti a tvorby cash flow jsou dobrými předpoklady pro zahájení plánovaného snižování zadlužení. Výnos z prodeje adriatických aktiv by mohl plánované snižování zadlužení ještě více urychlit. Jeden z šéfů, Michael Del Nin, uvedl, že CME bude schopna zvýšit svůj výhled na letošní rok. S poměrem čisté zadluženosti pod 6násobkem se CME sníží průměrné náklady dluhu o 125 bb na 6,0 %, což je nejnižší úroveň za osm let. Klesající zadluženost směrem k optimální kapitálové struktuře sníží vážené náklady na kapitál (WACC) a zvýší ocenění firmy. Od určité úrovně by však mohl být pozitivní vliv nižšího zadlužení částečně nebo zcela kompenzován zvyšujícími se WACC, když náklady vlastního kapitálu jsou vyšší. Po dosažení optimální zadluženosti by tak při pokračujících silných finančních výsledcích mohl ve střednědobém horizontu vzniknout prostor pro výplatu dividend, což by mohlo přinést výrazný pozitivní impulz pro cenu akcií. Prozatím cílovou cenu a doporučení Koupit ponecháváme v platnosti. K revizi našich odhadů a případně doporučení bychom přistoupili po ukončení prodeje aktivit v Chorvatsku a Slovinsku.

Očekávané události: V 15h CET se uskuteční konferenční hovor ke zveřejněným údajům. Výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál by mohly být zveřejněny na začátku února 2018.