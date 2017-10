Rozebere politika v Německu, Španělsku i Itálii oživení ekonomiky v Evropě?

Pár měsíců po zvolení Emmanuela Macrona francouzským prezidentem se zdálo, že evropská politická scéna se výrazně stabilizuje. Jenže nyní to vypadá, že politici ohrozí ekonomický výhled. Španělský premiér Mariano Rajoy vyhrožuje, že převezme kontrolu nad katalánským parlamentem. Italský parlament řeší ústavní změny, které by mohly ovlivnit volby naplánované na příští rok. Německá kancléřka Angela Merkelová bojuje o vytvoření nové vládní koalice a souhlasí s omezením počtu imigrantů. Mark Gilbert na stránkách Bloomberg Gadfly rozebírá, jaký to může mít dopad na další vývoj v evropské ekonomice a na trzích.



Velké evropské ekonomiky si nyní poprvé za dlouhou řadu let užívají zdravé a synchronizované oživení (viz následující obrázek s tempem růstu německé, italské, španělské a francouzské ekonomiky):

Jedním z největších rizik v politické oblasti je nyní vývoj ve Španělsku. Tamní vláda považuje katalánské referendum o nezávislosti za nezákonné. EU prohlašuje, že celý spor musí řešit samotné Španělsko. Katalánsko tvoří asi pětinu celkového španělského HDP, velké společnosti ale hrozí, že kvůli rostoucí nejistotě odejdou z Barcelony. Španělsko se nyní těší vítanému ekonomickému oživení, ale tenze spojené se snahami Katalánska o získání nezávislosti by jej mohly udusit.

Hlavní obavy v Evropě ale nyní zřejmě pramení z vývoje v Itálii. Blíží se totiž volby a současná vláda se snaží o reformu volebního systému. Jejím hlavním cílem je zabránit úspěchu populistického Hnutí pěti hvězd. Italové jsou již dlouho zvyklí na chaotické vládní koalice, ale to poslední, co by si přáli, jsou dohady o tom, co je ústavní a co ne. Italská ekonomika se v současnosti začíná zvedat z nejhoršího, ale i zde by se politický chaos mohl na oživení znatelně podepsat.

Současný ekonomický vývoj v eurozóně je v mnoha ohledech povzbudivý. Na to, aby pokračoval nastaveným směrem, by ale bylo dobré, aby Italové prosadili vhodné ústavní reformy a Španělé dovedli Kataláncům ustoupit tak, aby mohlo nastat mírové řešení jejich konfliktu. Pokud k tomu dojde, investoři se budou moci těšit z dalšího pozitivního vývoje na evropských akciových trzích.