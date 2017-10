Sdílení je v kurzu i u půjček, věříme si ale jen v rámci rodiny

Podle průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty jsou Češi stále otevřenější možnosti sdílet půjčku s druhou osobou. Zatímco ještě před rokem trvala na sólové půjčce téměř třetina lidí, letos je výhradně individuálních žadatelů pouze okolo 20 %. Sdílet půjčku s další osobou naopak zvažuje už 56 % lidí a trend je patrný zejména u třicátníků. Společnou půjčku by si Češi přitom vzali jedině s členem rodiny, přítele či kolegu by na prvním místě volil jen málokdo.

Růst obliby sdílení půjček se dal očekávat. Již průzkumy z posledních let ukazovaly, že Češi žijící v páru jsou zvyklí podílet se společně na hrazení výdajů z rodinného rozpočtu, a to včetně splácení půjček. „Dříve bylo ovšem zvykem, že i přes společné splácení byla půjčka psaná jen na jednu z osob. A právě to se v posledních letech mění,“ říká Cyril Křůpala, obchodní a marketingový ředitel společnosti Cofidis , která registruje dva žadatele u 35 % smluv.

Mladí boří zajeté stereotypy

Fakt, že se Češi postupně osmělují, ukazuje i porovnání čerstvých čísel s těmi loňskými. Ještě před rokem trvalo na individuální půjčce více než 30 % Čechů, v roce 2017 už to je pouze pětina. Naopak hned 56 % dotázaných zvažuje sdílet půjčku oficiálně s další osobou. Na tomto trendu se přitom podílejí hlavně mladší lidé, konkrétně ti ve věku kolem třicítky. Sdílení půjčky jsou nakloněny hned

¾ z nich.

Hon za lepšími podmínkami

Nejen oni se k variantě sdílení půjčky s další osobou přiklánějí v první řadě kvůli vidině získání výhodnějších podmínek úvěru. Oproti roku 2016 přitom význam tohoto aspektu ještě vzrostl a rozhodujícím je už pro 2/3 lidí. „V případě dvou žadatelů podstupujeme menší riziko neschopnosti splácet úvěr a můžeme tak nabídnout lepší podmínky. V průměru je u nás úroková sazba takového úvěru výhodnější o 18 % ve srovnání se standardním spotřebitelským úvěrem pro jednotlivce,“ říká Cyril Křůpala z Cofidisu. Pro sdílenou půjčku by se Češi dále rozhodli kvůli lepšímu rozložení rizika nebo možnosti dosáhnout na vyšší částku peněz.

Rodina jako první volba

Ať už mají Češi důvod jakýkoliv, rozhodně jim není jedno, s kým si společnou půjčku vezmou. Průzkum Cofidisu totiž ukázal, že důvěra je v případě půjček klíčová, a na plné čáře tak vítězí síla rodinných vazeb. Celých 80 % lidí by ke sdílení půjčky zvolilo svého životního partnera, 7 % by si vybralo rodiče, 3 % sourozence a 4 % jiného člena rodiny. Naopak nejlepší přítel by byl v případě půjčky hlavní volbou jen výjimečně a např. kolegové z práce nepatří v této věci mezi ideální adepty prakticky vůbec.

Spolu hlavně na bydlení

Souviset to může i s tím, že největší smysl dává Čechům půjčka s druhou osobou v případě pořízení bydlení nebo jeho rekonstrukce. Následuje společná půjčka na pořízení auta, vybavení domácnosti a také k zajištění vzdělání pro děti. Naopak v případě pořízení dovolené, vánočních dárků nebo hobby vybavení by Češi volili spíše jiný způsob financování.

Zdroj: COFIDIS s.r.o.