Obsazení poslaneckých výborů bude výrazně jiné. Stejně jako Sněmovny.

Celá poslanecká sněmovna dozná na další volební období razantních změn. Z 200 poslanců se jich do poslaneckých lavic vrátí 76, což je 38%. To bude mít samozřejmě dopad i na výbory, jejichž práci v Ekonomickém deníku pravidelně sledujeme. Přinášíme přehled výborů a jejich členů, kteří byli zvoleni, případně ze sněmovního života v roli poslanců vypadli. V Rozpočtovém výboru zůstává 40% jmen, ve Výboru pro evropské záležitosti 33%.

51 tolik poslankyň a poslanců se rozhodlo znovu nekandidovat. Psali jsme například o dlouholetém členovi sociální demokracie Jeronýmu Tejcovi, nebo letitém souputníkovi Miroslava Kalouska, Františku Laudátovi. Do předvolební kampaně tedy vstoupilo 149 poslanců, kteří svůj mandát vykonávali v předcházejícím volebním období. Do Sněmovny se však dostalo pouze 76 z nich. To je skoro polovina a skoro shodou náhod a okolností téměř stejný počet poslanců, které bude mít v nové Sněmovně ANO (78).

Do poslaneckých lavic se ale vrací i ti, kteří neuspěli ve volbách 2013 (nebo nekandidovali) a Malostranské paláce tak museli opustit. Jde například o sociální demokraty Romana Onderku a Alenu Gajduškovou.

Jak dopadla vůle voličů na jednotlivé výbory? Před volbami jsme v textu Kdo z Hospodářského výboru Sněmovny má šanci v něm usednout znovu a kdo už nebude kandidovat? Analýza ED tipovali, kdo obhájí a neobhájí mandát v tomto klíčovém výboru. Strefili jsme se 12x, 5x jsme se mýlili. Nepředpokládali jsme historicky nejhorší výsledek ČSSD a tak nízké procento pro KSČM. Můžete se sami přesvědčit, jak naše tipy dopadly ve včerejším textu.

U dalších výborů, které pravidelně sledujeme, jsme předvolební prognózu nedělali, přinášíme tedy přehled, kdo z poslanců zasedajících ve Výboru pro Evropské záležitosti a Rozpočtovém výboru byl znovu zvolen a kdo ne. Například vlivný poslanec ČSSD a bývalý předseda Václav Votava doplatil na špatný celkový výsledek ČSSD. Ač kandidoval na druhém místě kandidátky v plzeňském kraji, do poslaneckých lavic usedne jen tamní „jednička“ Milan Chovanec. Ten získal 13,47% (2.917 preferenčních hlasů) Votava jen 6,02% (1.304 hlasů).

Kdo z členů Rozpočtového výboru 2013-17 usedne ve Sněmovně i na další volební období. Zdroj: ČSÚ, tabulka EDKdo z členů Výboru pro Evroské záležitosti 2013-17 usedne v poslaneckých lavicích i v následujícím volebním období. Zdroj_ data ČSÚ, tabulka: ED

Jiří Reichl

