Novartis: Ztráty z prodejů generik kompenzovala nová léčiva

Švýcarská farmaceutika Novartis pokračuje v sérii nárůstů zisků. I za třetí čtvrtletí roku 2017 totiž firmy oznámila, že její čistý zisk se meziročně zvýšil. Vedení společnosti úspěch připsalo velmi dobré prodejnosti dvou léků, které byly do prodejní sítě zařazeny teprve nedávno, totiž Cosentyx a Entresto. Zmíněné léky pomohly vykompenzovat negativní dopad konkurence v oblasti generik.

Čistý zisk Novartisu za třetí čtvrtletí roku 2017 dosáhl 2,08 miliardy dolarů. Vloni firma dosáhla čísla 1,95 miliardy dolarů. Tržby za 3. čtvrtletí vzrostly o 2,4 % na 12,41 miliardy dolarů. Skutečná čísla překonala odhady analytiků, kteří v případě čistého zisku počítali s číslem 2,02 miliardy dolarů a v případě tržeb s číslem 12,34 miliardy dolarů.

Hodně sledovaná divize Novartisu, a to z důvodu strategického přezkumu akvizice, zaměřená na oční péči, Alcon, vykázala nyní meziroční růst tržeb ve výši 6 % na 1,5 miliardy dolarů. Zřejmě i proto podle agentury Bloomberg Novartis aktuálně „učinil pokrok" ve svém hodnocení co dál s firmou Alcon, a revize ukazuje, že vytvoření samostatné firmy „cestou emise akcií na kapitálovém trhu,“ může vytvořit dodatečnou hodnotu. Vedení Novartisu k tomu uvedlo, že konečné rozhodnutí bude záviset na pokračujícím růstu prodejů Alconu a zlepšení ukazatele obchodní marže při porovnání více čtvrtletí. Nedá se proto čekat, že dříve než v první polovině roku 2019 dojde ze strany Novartisu k nějaké akci. Podle Joea Jimeneze, generálního ředitele Novartisu, Alcon začíná vykazovat známky obratu a „má potenciál růstu prodejů“. Chimenez doslova uvedl, že Alcon by se měl v příštím roce vrátí k růstu.

A s čím mohou investoři počítat do konce roku? Společnost potvrdila výhled do konce roku 2017 a uvedla, že očekává se, že čistý zisk bude v souladu s předchozím rokem na bázi konstantní měny. Zisk z klíčových provozních aktiv by měl být v souladu s loňským rokem, není ale vyloučen nízký, jednočíselný, pokles.