Rozbřesk: Čínský prezident upevňuje svoji moc a Madrid zostřuje postup proti Barceloně

Nejen v Česku to na politické scéně doslova vře. V Číně mezi tím na 19. sjezdu ÚVKSČ prezident Xi Jinping posílil svou pozici v čele strany. Všech 2300 delegátů pro něj zvedlo ruku (krásných 100 %) a čínský prezident tak povede stranu dalších 5 let. Investoři se bojí, že po upevnění moci mohou začít z přeinvestované a vnitřně předlužené čínské ekonomiky chodit horší zprávy. Zatím ale strach na trzích rozhodně není velký - za poslední týden ztratil čínský juan “pouze” 1 %.



Politická scéna je v centru dění i ve Španělsku. Pro Katalánsko nastává další kritický týden, ve kterém se vláda v Madridu pravděpodobně pokusí dostat pod kontrolu katalánskou nezávislou policii. Její členové (je jich přes 17 tisíc) při referendu o nezávislosti trochu váhali, na jakou stranu se vlastně při zjednávání “pořádku” přidat. Katalánští separatisté proto vyzvali kvůli obraně “nezávislosti” vlastní policie (a dalších symbolů nezávislého Katalánska) občany k masivním protestům. I na Pyrenejském poloostrově ale zatím nemá politické napětí výraznější odraz na trzích. Španělské CDS i výnosové rozpětí vůči německým bundům zůstávají stabilní. Euro sice slábne, ale převážně kvůli sázkám na natažení měnové expanze, ke kterému mohou sáhnout centrální bankéři ve Frankfurtu již tento čtvrtek. A právě důvěra v pokračování měnové expanze může být důvodem, proč se španělské a evropské trhy nakonec nenechají jen tak něčím rozhodit…

TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna zůstává naladěna na pozitivní notu a to nehledě na to, že povolební vyjednávání budou pravděpodobně komplikovaná. Koruna se drží v blízkosti 25,60 EUR/CZK a vyčkává na zasedání ECB. Holubičí zprávy a výraznější natažení programu QE do příštího roku by koruně teoreticky mohly hrát do karet.

Zahraniční forex

Euro se včera ráno dostalo pod tlak, ovšem během dne své ztráty proti dolaru korigovalo. Spíše než z Katalánska může být společná měna nervózní z blížícího se zasedání ECB. Dolar včera nasbíral menší zisky vůči euru, ovšem během dne se kurzy buď konsolidovaly, nebo předchozí pohyb korigovaly.



Dnes začíná série důležitých makroekonomických událostí, která prakticky skončí až příští týden v pátek zveřejněním dat z amerického trhu práce a nového šéfa Fedu. Dnešní data zahrnují indexy podnikatelských nálad PMI v eurozóně a USA. Ačkoliv jde o důležitá čísla, tak v konkurenci další událostí (především blížícího zasedání ECB) zřejmě nebudou mít takový dopad jako jindy.



Ve střední Evropě si forint musí dát pozor na zasedání MNB. Žádnou akci však dnes nečekáme s tím, že MNB se bude držet své holubičí linie.



Ropa

Cena ropy Brent zůstává i v novém týdnu relativně stabilní a pohybuje se mezi 57 a 58 USD/barel.

Dnes ráno sice ropě pomáhají zprávy o nižších vývozech z Iráku, avšak cenová reakce není významná. Pozornost se tak i tento týden soustředí hlavně na data o zásobách ropy v USA.