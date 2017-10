Říjnová důvěra v českou ekonomiku by mohla přinést další dobré zprávy (Ranní zpráva z finančního trhu)

V eurozóně dnes budou zveřejněny říjnové indexy nákupních manažerů za celý měnový blok a hlavní národní státy. Očekáváme, že zůstanou na velmi slušných úrovních. V Česku se dočkáme konjunkturálního průzkumu ČSÚ, který by mohl z domácí ekonomiky přinést další dobré zprávy jak od spotřebitelů, tak od podnikatelů.

Evropské PMI prozatím setrvají na velmi vysokých úrovních

Dnešní ekonomický kalendář patří v eurozóně předběžným odhadům říjnových indikátorů PMI z průmyslu, ze služeb i těch kompozitních. Celoevropský kompozitní PMI by měl podle našich odhadů odepsat vůči své zářijové úrovni jen desetinu bodu, a zůstat tak na velmi vysokých úrovních. Ty by byly konzistentní s růstem ekonomiky EMU v Q3 17 o 0,6 % q/q (2,5 % anualizovaně), což je poměrně výrazně nad naším odhadem pro celoroční růst v letošním (2,2 %) i příštím roce (1,7 %). V dalších měsících by tak měly PMI klesat, a odrážet tak pokles tempa mezinárodního obchodu.

Euro začalo nový týden nepříznivě

Euro včera oproti dolaru oslabilo o zhruba třetinu procenta, a to navzdory mírně lepší než očekávané spotřebitelské důvěře z EMU za říjen. Obchodníci se připravují na čtvrteční zasedání ECB, kde by Rada guvernérů mohla oznámit prodloužení kvantitativního uvolňování.

Důvěra v českou ekonomiku by mohla zůstat vysoko

Důvěra v českou ekonomiku v posledních měsících rostla, a to díky vyšší důvěře podnikatelů i spotřebitelů. Zářijový PMI z průmyslu naznačuje, že kondice zpracovatelského průmyslu, hlavní části celého výrobního odvětví, zůstává nadále velmi dobrá. To by se mohlo projevit v dalším nárůstu celé podnikatelské důvěry v rámci konjunkturálního průzkumu ČSÚ. I spotřebitelská důvěra by se mohla posunout výše díky výrazně zrychlujícímu růstu mezd, který zřejmě bude pokračovat i v nadcházejících měsících.

Koruna silnější i díky Marku Morovi, výnosy dluhopisů ale pokračují v růstu

Koruna zahájila pondělní obchodování na trhu s eurem mírným oslabením o 0,2 %. Ještě během dopoledne ale tyto ztráty umazala a její kurz se dokonce dostal pod úroveň 25,65 CZK/EUR, na které koruna uzavírala v pátek. Ke konci obchodního dne ještě hodnotě koruny prospěla vyjádření člena bankovní rady ČNB Marka Mory, že česká ekonomika potřebuje přísnější měnové podmínky. Kurz CKZ/EUR se tak krátkodobě dostal až na hranici 25,62. Domníváme se, že zvýšení sazeb ČNB na listopadovém zasedání je v podstatě jisté. Česká měna by se tak měla v příštích týdnech dostat vůči euru až k 25,50 CZK/EUR.

Naopak se znovu nedařilo českým státním dluhopisům. Výnos desetiletého papíru se dostal až na 1,72 %, a je tak nejvýše od května 2014. Ministerstvo financí v pondělí oznámilo, že mimořádně zařadí na středu další aukci státních dluhopisů. Nadále se domníváme, že po velmi slabé emisi v Q2 a Q3 (kdy ministerstvo prodalo bondy jen za 23 mld. CZK, respektive 17 mld. CZK) budou prodeje v tomto čtvrtletí vyšší, a ton až 70 mld. CZK. Stát totiž musí v listopadu splatit maturující dluhopis v hodnotě 70 mld. CZK.

Kalendář makroekonomických dat byl včera v regionu prázdný. Zlotý i forint nezaznamenaly vůči euru žádné velké pohyby.