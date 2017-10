O2 Czech Republic a CME dnes ráno zveřejnily výsledky hospodaření (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Společnost O2 Czech Republic překvapila silnějšími než očekávanými údaji. Čekáme pozitivní reakci ceny akcií.

Výsledky hospodaření CME za třetí kvartál navázaly na pozitivní vývoj z prvního pololetí roku. Management bude moci zvýšit výhled na celoroční výsledky.

Polská investiční skupina Enterprise Investors prodala přes svojí společnost CED Group 4,21% podíl v Kofole ČeskoSlovensko.

Evropský akciový trh bude na začátku seance hledat směr.

Dnešek bude patřit zejména předstihovým ukazatelům PMI. Ty budou zveřejněny ve všech hlavních světových ekonomikách.

Výsledky hospodaření dnes ve Spojených státech oznamují například General Motors, Caterpillar, McDonald nebo AT&T, na evropském kontinentu mezi reportujícími nalezneme Fiat Chrysler, Saab, Novartis či CaixaBank.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro francouzskou biofarmaceutickou společnost DBV Technologies na Prodat.

Obchodování na zámořských trzích

Na začátku nového týdne opustil americký akciový trh svůj vrchol, kterého dosáhl v pátek, a sestoupil o 0,4 % níže. S výjimkou síťových odvětví, která se udržela v kladné nule, se na poklesu podílely všechny sektory. Nejhůře se dařilo telekomunikačním společnostem, které přišly o jedno procento. S 0,8% propadem je následovaly průmyslové podniky a 0,7 % odepsali prodejci spotřebitelského zboží.

Obchodování na asijských trzích ve většině případů navázalo na to včerejší. Akcie přidávaly zhruba do půl procenta, jihokorejský index Kosdaq však svými 1,5 % výrazně vyčníval. Japonský Nikkei 225 díky zisku ve výši 0,3 % dále navyšuje svůj historický rekord nejdelší růstové šňůry.

O2 Czech Republic

Výsledky hospodaření překonaly na všech úrovních naše i tržní odhady. Tržby v mobilním segmentu byly negativně ovlivněny zrušením roamingových poplatků. Během léta zákazníci O2, kteří vycestovali v rámci EU, provolali dvakrát více minut a spotřebovali sedmkrát více dat než vloni. S tím souvisely vyšší náklady placené zahraničním operátorům, které nebylo možné plně promítnout v cenách pro koncové zákazníky. To se však podařilo O2 částečně kompenzovat především úspěšným prodejem finančních služeb. EBITDA marže meziročně klesla o 0,7 pb na 28,8 %, ale i v tomto případě byla vyšší oproti očekáváním. K výhledu management ve své zprávě nic neuvedl.

Výsledky hospodaření hodnotíme příznivě a očekáváme pozitivní reakci akcií. Podrobnější komentář zveřejníme v průběhu dopoledne.

CME

Srovnání zveřejněných výsledků s konsensem může být dle nás zavádějící. Naše odhady jsou výrazně nižší, což si vysvětlujeme tím, že jsme do tržeb, OIBDA i provozního zisku nezahrnuli prodávané slovinské a chorvatské aktivity tak, jak o nich CME informovalo (viz naše odhady http://bit.ly/CME_Q317est). Při podrobném zkoumání je z čísel patrné, že tržby meziročně výrazně vzrostly na všech trzích, a to včetně České republiky (+9,4 %) a Rumunska (+9,5 %). OIBDA byla pro nás sice zklamáním v České republice, kde klesla o 4,3 % y/y, na druhou stranu rumunský trh výrazně předčil očekávání, když se OIBDA zvýšila o 22,9 %.

Příznivý vývoj z první poloviny roku tak pokračoval i ve třetím čtvrtletí. Dle šéfa Michaela De Nina bude moci management díky vysoké OIBDA a tvorbě cash flow zvýšit svůj výhled na letošní rok, a to i díky nižším úrokovým nákladům, které by měly klesnout o 125 bb na 6,0 %, což je nejnižší úroveň za osm let.

Zveřejněné výsledky hodnotíme pozitivně, přesto reakce akcií může být umírněná.

Kofola ČeskoSlovensko

Lucemburská společnost CED Group ovládaná polskou investiční skupinou Enterprise Investors prodala v nabídce na odkup slovinské firmy Radenska ze skupiny Kofola podíl v Kofole ve výši 4,21 %. Cena za akcii byla stanovena na 440 CZK. CED Group taky nyní vlastní téměř 21 % akcií.

Prodej akcií ze strany CED Group zapadá do strategie z Kofoly postupně odejít. Již v červenci prodali Poláci 12 % akcií firmě Aetos, která nyní kontroluje 68 % společnosti. Dle původních informací není vyloučeno, že by se zbývající podíl či jeho část prodala na veřejném trhu. Takový krok by byl příznivým faktorem pro likviditu akcií na pražské burze. Vystoupení firmy CED Group z Kofoly by pak mělo být završením přeměny akcionářské struktury.