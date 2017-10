Výsledky O2 ČR za 3Q17 nad odhady trhu

O2 CR dnes ráno zveřejnila výsledky za 3Q17, které pozitivně překvapily na všech úrovních. Celkové tržby dosáhly 9,4 (-0,9 % r/r) vs. oček. 9,3 mld. Kč. V rámci jednotlivých segmentů nás nejvíce pozitivně překvapil výsledek v mobilním segmentu (+3,4 % r/r na 5 vs. oček. 4,9 mld. Kč). Ten i přes zrušení mobilních roamingových poplatků mezi zeměmi EU dokázal vykázat růstovou meziroční tendenci. Zrušení roamingových poplatků bylo zmírněno zvýšeným objemem. Nicméně je dobré poukázat, že například vůči naší projekci byl největší rozdílovou položkou prodej mobilních přístrojů, kde O2 CR za 3Q inkasovala 449 vs. oček. 400 mil. Kč. Jen upozorňujeme, že přechod na moderní přístroje zřejmě nebude trvalým efektem. Ostatní segmenty tržeb byly dle očekávání.

Na straně nákladů nás překvapila pokračující disciplína s EBITDA marží na 28,8 % vs. oček. 26,9 %. To odpovídalo absolutní EBITDA ve výši 2,7 (-3,2 %) vs. oček. 2,5 mld. Kč. V rámci nákladů společnost například výrazněji ušetřila vůči naší projekci na marketingu (130 vs. oček. 165 mil. Kč). Výše popsané se pak projevilo do čistého zisku na úrovni 1,5 (+1,4 % r/r) vs. oček. 1,3 mld. Kč.



J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz