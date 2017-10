Babiš se sejde s TOP 09 a ODS. Přeruší se i jeho trestní stíhání?

Schůzku s hnutím ANO má pak strana sjednanou na půl sedmou večer, už o hodinu později se pak sejde s druhým vítězem letošních voleb - ODS. Právě o koalici s občanskými demokraty Andrej Babiš v pondělí projevil zájem. "S ODS máme 103 mandátů. Z těch zkušeností, které jsem získal ve vládě, čím míň partnerů, tím je to lepší,“ prohlásil šéf vítězného hnutí.



Úterý by mohlo být pro ANO zásadní i z toho hlediska, že právě dnes by mohlo vyjít ve Sbírce zákonů osvědčení od Státní volební komise, že byl Babiš společně s Faltýnkem zvolen do Sněmovny. Tím by se přerušilo stíhání obou poslanců v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.