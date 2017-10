Šílenství za 6 000 dolarů. Bitcoin láme i přes varování finančníků rekordy

Šílenství. Tak hodnotí vývoj ceny tzv. kryptoměny bitcoin analytici. Proč? Hodnota měny totiž přes víkend překonala hranici šest tisíc dolarů a prognózy hovoří o jeho dalším růstu. Jenže to s sebou nese obrovská rizika, protože podle burzovních statistik do něj lidé stále intenzivněji i přes vysoké ceny vkládají celý svůj majetek. Faktem ale je, že za rok 2017 zhodnotil bitcoin vklady investorů už o 500 procent. Na druhou stranu - po rekordním víkendu během pondělí spadl Bitcoin o 4,4 % na necelých 5 740 dolarů.

Bitcoin plní zpravodajské stránky. Množí se příběhy o tom, že lidé v naději na zhodnocení svých vkladů prodávají doslova celé jmění. Na internetu je k nalezení zpráva agentury AFP o tom, jak jedna rodina v Holandsku prodala svou firmu, dům, dvě auta, motorku a rodinný majetek a vše investovala do virtuální měny bitcoin. Otec, matka a jejich tři dcery nyní žijí v kempu a doufají, že se z nich jednoho dne stanou milionáři. Jaký bude vývoj kryptoměny? A co stojí za posledním vývojem hodnoty kryptoměny?

Hodnotu Bitcoinu může podle některých názorů zvedat obava investorů z dalšího zpřísňování dohledu nad virtuálními měnami ze strany finančních regulátorů. I to údajně nahrává zvýšení obchodních objemů s Bitcoinem, které se v pátek pohybovaly kolem dvou miliard dolarů. O to víc se ale připomíná, že ve svých začátcích se v únoru 2009 Bitcoin pohyboval na hodnotě doslova jen několik centů. Na začátku roku 2017 už to ale bylo skoro 1000 dolarů. Od té doby tato nikým neřízená virtuální měna, která svým držitelům zajišťuje anonymitu, s většími či menšími výkyvy, dále posiluje.

Vývoj hodnoty Bitcoinu v roce 2017



Zdroj: Google Finance

Navzdory vnitřnímu štěpení a regulaci, kterou nedávno zavedla Čína a po které Bitcoin ztratil asi 40 procent hodnoty, se nyní této kryptoměně podařilo pokořit hranici 6000 dolarů. A ani u té nemusí zůstat, předpovídají někteří analytici. Zpravodajský server CNBC.com uvedl, že v jeho průzkumu odhaduje další růst hodnoty Bitcoinu téměř polovina respondentů. Dokládá to na konkrétních číslech. V další růst bitcoinu, který může údajně dosáhnout reálně 10 000 dolarů, věří čtyřicet devět procent z oslovených 23 118 lidí. Bývalý manažer hedgeového fondu Michael Novogratz už minulý týden odhadl, že k uvedené hodnotě by se mohl bitcoin dopracovat za šest až deset měsíců. Objevují se dokonce názory, že by virtuální měna mohla do roku 2020 překonat hodnotu 25 000 eur.

CNBC.com s odvoláním na data CryptoCompare uvedl, že většina stávajících ochodů s kryptoměnou se uskutečňuje v Japonsku, přičemž 59 procent transakcí bylo uskutečněno v japonském jenu. Obchody v amerických dolarech představovaly 25,5 procent všech obchodů. Investory před masivním vkládáním peněz do obchodů z kryptoměnou neodradily ani varovná slova Jamieho Dimona a Larryho Finka, generálních ředitelů JPMorgan Chase a BlackRock. Dimon minulý týden uvedl, že lidé, kteří si kupují kryptoměny, jsou jednoduše „hloupí" a Fink označil investice podobného zaměření za „praní špinavých peněz".