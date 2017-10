Summary: Americký T-Mobile dokazuje, že dokáže pro své akcionáře vygenerovat solidní cashflow

Telekomunikační operátor T-Mobile US Inc. oznámil výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí. Čistý zisk dosáhl 550 milionů dolarů, tedy 63 centů na akcii, ve srovnání s 366 miliony dolary nebo 42 centy na akcii za stejné období před rokem. Vykázané tržby dosáhly nyní 10,019 miliardy USD, což představuje nárůst z 9,305 miliardy dolarů v předchozím roce a číslo mírně překonalo i odhady analytiků ve výši 10,016 miliardy dolarů.

T-Mobile US uvedl, že v průběhu čtvrtletí získal 1,3 milionu zákazníků a že nyní pokrývá 316 milionů Američanů. Společnost uvedla, že plánuje zvýšit pokrytí na 321 milionů do konce roku. T-Mobile US také zvýšil očekávání zisků před úroky, daněmi, odpisy a amortizací za celý rok 2017 na rozsah 10,8 až 11,0 miliardy dolarů, oproti předchozímu odhadu ve výši 10,5 - 10,9 miliardy dolarů.

Hodnocení výsledků:

• Pozitivní překvapení na čistém zisku na akcii: +100 % meziročně na 0,6 USD při konsensu 0,46 USD navzdory klesajícím průměrným tržbám na klienta (ARPU).

• Zklamání z růstu počtu klientů: tarify čistý nárůst 595 tis., proti konsensu 638 tis. Důvodem je čekání zákazníků na nový iPhone (v tomto případě model X) a následnou změnu operátora. Přidaly se také hurikány a konkurenční prostředí. Meziroční pokles této metriky je způsoben rekvalifikací 100 tis. zákazníků.

• Churn rate v linii konsensu 1,22 %.

• Skvělé volné cashflow ve výši 920 mil. USD (+60 % meziročně) potvrzuje potenciál generátoru hodnoty pro akcionáře.

• Nasazení 600 MHz pásma (infrastruktura + mobilní přijímače) probíhá dle plánů.



Výsledky hodnotíme pozitivně. Co do růstu zákazníků nemá T-Mobile nadále konkurenci a dokazuje, že dokáže pro své akcionáře vygenerovat solidní cashflow.