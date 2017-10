Kdo z hospodářského výboru Sněmovny se dostal znovu do Parlamentu? ED tipoval 12x správně a 5x se mýlil

Na konci srpna jsme zveřejnili náš odhad, kdo z kandidujících poslanců hospodářského výboru Sněmovny má šanci v ní usednout znovu. Podívejte se, kde jsme se strefili (12x) a kde jsme se mýlili (5x).

Političtí matadoři Jeroným Tejc (ČSSD) a František Laudát (TOP 09) opouští parlamentní politiku, to se týká i některých nováčků, kteří ve Sněmovně byli jen jedno volební období, například bývalého předsedy výboru a dnes ministra financí Ivana Pilného (ANO) – ten oznámil, že už kandidovat nebude. Jak Ekonomický deník odhadoval jejich šance na znovuzvolení? Kde jsme se strefili a kde ne? Jednoduché symboly palce nahoru či dolů dávají jasný přehled, jak hodnotíme naši predikci, která je zdůvodněna za jménem. Pokud si výsledek zaslouží komentář, je za původní předpovědí.

Předseda výboru

Martin Kolovratník (ANO) – lídr kandidátky v Pardubickém kraji, s pravděpodobností hraničící s jistotou bude zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odhad ED na znovuzvolení: 99% VÝSLEDEK – ZVOLEN

Ivan Adamec (ODS) – lídr kandidátky v Královehradeckém kraji, bude podle Ekonomického deníku s velkou pravděpodobností zvolen. ODS v posledních volbách získala v Královehradeckém kraji jeden mandát právě v podobě zvolení Adamce. Odhad ED: 90% – VÝSLEDEK – ZVOLEN

Jaroslav Foldyna (ČSSD) – lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji. S velkou pravděpodobností bude zvolen. ČSSD obhajuje v Ústeckém kraji čtyři mandáty. Odhad ED:95% – VÝSLEDEK – ZVOLEN

Karel Šidlo (KSČM) – Komunisté budou v Plzeňském kraji obhajovat dva mandáty do Sněmovny. Šidlo, který byl v roce 2013 lídrem kandidátky je pro letošní volby dvojkou. Jedničkou bude Jiří Valenta, který také zasedá v Hospodářském výboru Sněmovny. Odhad ED: 60% – VÝSLEDEK – NEZVOLEN

Milan Urban (ČSSD) – Bývalý ministr průmyslu a obchodu prožívá vnitrostranický ústup vlivu. Ve Středočeském kraji, kde Urban kandiduje, obhajují sociální demokraté 6 mandátů. Urban kandiduje na sedmém místě. V posledních volbách dostal ale 3. největší počet preferenčních hlasů, lepší byli jen Jan Hamáček a Stanislav Huml, který už letos za stranu nekandiduje. Odhad ED: 75% VÝSLEDEK – NEZVOLEN – náš odhad nebyl správný – nepočítali jsme s celkovým výsledkem ČSSD pod 10%.

Členové hospodářského výboru:

Jan Birke (ČSSD) – jedna z výrazných postav současné ČSSD, tedy především jejího zákulisí. Jan Birke vystřídal v čele krajské kandidátky v Královehradeckém kraji Hanu Orgoníkovou, která v loňských volbách zcela propadla. Právě Birke byl „skokanem“ kandidátky ČSSD, když ji dokázal ovládnout ze čtvrtého místa. Získal 5.456 preferenčních hlasů, což bylo v celkovém součtu 10,72%. Druhý byl tehdejší i současná dvojka kandidátky Robin Bönisch (4.264 hlasů, 8,38%). Odhad ED: 99% – VÝSLEDEK – ZVOLEN

Vlastimil Gabrhel (ČSSD) – starosta Znojma,který se poslancem a členem hospodářského výboru stal dodatečně, až v dubnu 2014. Kandiduje na jižní Moravě na pátém místě kandidátky ČSSD. Strana na jihu Moravy obhajuje 6 mandátů. ED: 80% – VÝSLEDEK – NEZVOLEN

Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) – lidovci na jihu Moravy obhajovali tři poslanecké mandáty. Klaška kandidoval jako dvojka. Tedy ze stejného místa, jako v posledních volbách, přesto v nich o jednu příčku propadl a skončil na 3. místě kandidátky KDU-ČSL. ED: 40% – VÝSLEDEK – NEZVOLEN – Lidovci získali na jihu Moravy dva mandáty. Klašku přeskočil bývalý hejtman Stanislav Juránek, který z kandidátů KDU-ČSL v tomto regionu získal nejvíce preferenčních hlasů a ze sedmého místa se dostal na první.

Roman Kubíček (ANO) – minulá i současná dvojka kandidátky Hnutí ANO v jihočeském kraji. ED: 90% – VÝSLEDEK – ZVOLEN

Michal Kučera (TOP 09) – lídr kandidátky TOP 09 v Ústecké kraji a rádoby výrazná osobnost „topky“. Kučera obhajuje výsledek 1 mandát v tradičně silně levicovém regionu. TOP 09 byla v minulých volbách až na 4. místě v Ústeckém kraji s 8,5%, když vítězné ANO získalo 21,29%, druhá ČSSD s Jaroslavem Foldynou v čele 20,77% a KSČM 20,33%. Podle odhadů Ekonomického deníku jsou Kučerovy šance malé.

ED: 20% VÝSLEDEK – NEZVOLEN

Petr Kudela (KDU-ČSL) – jde do voleb z druhého místa kandidátky KDU na severní Moravě. Ze stejného místa kandidoval i v posledních volbách a uspěl. Lídrem kandidátky byl tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Podivínský. Dnes je jím poslankyně Pavla Golasowská. ED: 30% VÝSLEDEK – NEZVOLEN – KDU ČSL získala na severu Moravy jen jeden mandát.

Květa Matušovská (KSČM) – na rozdíl od posledních parlamentních voleb není lídrem kandidátky v pardubickém kraji, ale bude krýt záda své bývalé „dvojce“ Václavu Snopkovi. Osvědčený tandem pravděpodobně svá místa ve Sněmovně obhájí. ED: 90% VÝSLEDEK – ZVOLENA Matušovské se podařilo přeskočit Václava Snopka. Získala o 558 preferenčních hlasů více, než její stranický kolega.

Jan Mládek (ČSSD) – bývalý ministr průmyslu usedl v hospodářském výboru až po svém odvolání z ministerské funkce – psali jsme podrobně v textu Sobotka: neodvolám, nakonec však Mládka odvolal. Do výboru usedl 15. března tohoto roku. Kandiduje v jihočeském kraji, kde byli v posledních parlamentních volbách zvoleni 3 poslanci. Mládek kandidoval ze čtvrtého místa, dostal se do Sněmovny jako třetí. Před ním však byli zvoleni politici, kteří v letošních volbách nekandidují -Vítězslav Jandák a bývalý hejtman Jiří Zimola. Mládek se však na kandidátce propadl a jde do voleb s pořadovým číslem 7.

ED: 30% VÝSLEDEK – NEZVOLEN

Václav Snopek (KSČM) – Tentokrát je lídrem komunistické kandidátky v pardubickém kraji, v minulých volbách byl dvojkou. S kolegyní Matušovskou se dobře doplňují a budou osvědčeným tandemem i v novém hospodářském výboru. ED: 93% VÝSLEDEK – NEZVOLEN

Pavel Šrámek (ANO) – V plzeňském kraji byl zvolen na 3. místě ze 3 mandátů, které Hnutí Ano získalo. Letos se propadl na pátou pozici na stranické kandidátce, kterou vede ministryně Karla Šlechtová a na dalších místech před Šrámkem jsou dva členové Sněmovny (Jan Volný a Miloslava Rutová) a náměstek ministra zdravotnictví Kamal Farhan. Proto odhadujeme šance na zvovuzvolení jako nízké. ED: 20% VÝSLEDEK – NEZVOLEN

Jiří Valenta (KSČM) – další případ prohozené kandidatury v krajích. V minulých volbách kryl záda stranickému i poslaneckému kolegovi z výboru Karlu Šidlovi. Letos vede kandidátku. I kdyby komunisté v západočeském regionu jedno místo ztratili, do Sněmovny se dostane. ED: 90%

Ladislav Velebný (ČSSD) – zkušený matador ČSSD, který je ve Sněmovně i v Hospodářském výboru od roku 2009. Pro letošní volby si o jednu příčku na stranické kandidátce polepšil a figuruje na 6. místě. Vzhledem k tomu, že sociální demokraté obhajují v tradičně levicovém regionu 7 poslaneckých míst, jeho vyhlídky na znovuzvolení jsou velice slušné. ED: 75%

Jiří Reichl

