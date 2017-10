12.h - Evropa v lehkém optimismu díky výsledkům firem, euro oslabuje kvůli Katalánsku, ropa smíšeně, BCPP po volbách lehce v červeném

Evropské akciové trhy po opatrném úvodu míří lehce do plusů. Oslabování eura kvůli španělské nejistotě působí pozitivně na firemní očekávání. Pozitivně působí také některý výsledkové zprávy v čele s Philipsem. Pod určitým tlakem je bankovní sektor, který je v rámci španělské krize nejvíce zranitelný. Euro dále oslabuje vůči dolaru euru posiluje směrem k 25,65. Ropa vstupuje do nového týdne smíšeně. Odhady a komentáře ohledně amerického ropného vývozu tlačí dolu Brent . Trh se věnuje také poklesu počtu aktivních vrtů v USA a zprávám o bojích mezi iráckými a kurdskými jednotkami. BCPP vstoupila do první seance po volbách lehce negativně, kvůli korekci bankovních titulů, jež ovšem vychází spíše z obecného evropského vývoje. ČEZ , který by mohl být podle odhadů nejvíce bit, více méně stagnuje. Daří se akciím O2 před zítřejšími výsledky stagnuje, CETV před výsledky oslabuje.