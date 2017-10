Kloza: US týdně vyveze 15-20 miliónů barelů ropy. Bude to tlačit ceny dolů

Podle analytika Toma Klozy z Oil Price Information Service se v poslední době děje něco, co tu 40 let nebylo a co bude mít výrazný vliv na vývoj cen ropy . USA totiž zrušily vývozní ropné embargo, což způsobuje příliv americké ropy na zahraniční trhy. Podle odhadů nyní USA vyvezou do všech koutů světa kolem 15-20 miliónů barelů ropy týdně. Dá se předpokládat, že tento nový ropný fenomén rozhodně nebude slábnout ba spíše naopak. Z toho důvodu Kloza očekává spíše prodejní tlak na ceny ropy s rozpětím odhadovaných cen mezi 54-57 USD pro Brent a 47 - 51 USD pro WTI . Kloza očekává, že v prvním pololetí příštího roku bude ropa spíše oslabovat s tím, že ve druhé polovině dojde k určitému oživení.Analytik neočekává, že by se ropa mohla vrátit nad 60 USD dříve jak v roce 2019.