Výsledek parlamentních voleb z pohledu CZ akcií - pozitivní pro CME, Kofolu, PMČR, rizikový pro ČEZ

České parlamentní volby jsou minulostí. Skončily jednoznačným vítězstvím hnutí ANO, které získalo 29,64 % hlasů. Vedle něj se do sněmovny podívá dalších 8 stran. Povolební vyjednávání už začala. Pro lídra ANO Andreje Babiše nicméně nebude s ohledem na dřívější vyjádření ostatních partají snadné sestavit pevnou koalici. Co se týče budoucí podoby politiky, nejpravděpodobněji se jeví pokračování současné expanzivní fiskální politiky s důrazem na růst platů státních zaměstnanců (alternativně snížení odvodů na sociální pojištění apod.) To je pozitivní scénář pro „spotřebitelské akcie“ jako jsou CME, Philip Morris ČR, Kofola a částečně O2 ČR. Další růst úrokových sazeb v důsledku akcelerujících mezd by byl pozitivní i pro Komerční banku. Naopak rostoucí mzdy jsou již nyní problémem například pro ČEZ, Kofolu a potenciálně O2 ČR. Mírná negativní reakce by mohla být patrná na akciích ČEZ, a to z důvodu obav ze stavby nových jaderných bloků bez státní podpory. To ale považujeme za málo pravděpodobné v jakémkoliv scénáři. ČEZ by byl bez státních záruk pro dodavatele málo důvěryhodným partnerem.



Petr Bártek