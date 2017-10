Babiš dnes navštíví Zemana. Čeká ho i jednání s Okamurou a lidovci

Vítězné hnutí ANO v neděli zahájilo povolební vyjednávání se zástupci dalších stran nové Sněmovny. Předseda ANO Andrej Babiš nejprve diskutoval s KSČM o uspořádání Sněmovny, pak se sešel se zástupci hnutí STAN a ČSSD. Další jednání se uskuteční dnes.

V pondělí šéfa ANO přijme na zámku v Lánech prezident Miloš Zeman, který se nechal slyšet, že Babiše hodlá jmenovat premiérem. Zeman by uvítal, aby ve vládě byla i ČSSD, sociální demokraté jsou ale připraveni odejít po volebním neúspěchu do opozice. ANO ohlásilo, že do čela Sněmovny nominuje dosavadního místopředsedu Radka Vondráčka.

Do bývalé sokolovny v Průhonicích, kam si zve šéf ANO návštěvy, dorazili v neděli ráno komunisté. Schůzka se točila především kolem uspořádání nové Sněmovny a priorit stran.

Odpoledne se Babiš setkal ve Sněmovně s předsedou STAN. Novinářům Babiš před schůzkou řekl, že se bude týkat povolebního uspořádání Sněmovny. Petr Gazdík později uvedl, že Babiš přemlouval Starosty ke koaliční spolupráci, ale marně. Předseda ANO to popřel.

Vedení ČSSD se před schůzkou s ANO sešlo v Lidovém domě, podle úřadujícího šéfa strany Milana Chovance kvůli technickým věcem i taktice pro jednání. Mimořádný sjezd sociální demokracie po debaklu ve volbách má být 7. dubna v Hradci Králové, v den 140. výročí založení strany

Dnes má Babiš na programu jednání s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a se zástupci KDÚ-ČSL.

Babiš v sobotu přes SMS gratuloval všem lídrům stran, které se dostaly do Sněmovny, a vyzval je k jednáním. Předseda Pirátů Ivan Bartoš dosud na pozvání neodpověděl. Setkání nevylučuje, ale trvá na výhradách vůči ANO. Bartoš již dříve vyloučil spolupráci s ANO kvůli podezření Babiše a Faltýnka z dotačního podvodu. Předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi se nelíbí, že Babiš zve politiky k jednání do průhonické sokolovny. Jednání by se podle Kalouska měla odehrávat ve Sněmovně.