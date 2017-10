Fleetové ceny 2017 rozdány

Desátý ročník ankety ALD Automotive Fleet Awards, která oceňuje význačné produkty, služby a osobnosti v oblasti správy vozových parků, vyvrcholil 19. října 2017 slavnostním večerem v Art Restaurantu Galerie Mánes v Praze. Během ceremoniálu bylo rozdáno 21 skleněných sošek „Fleetových múz“, díla sklárny Preciosa v Desné, která je tradičním dodavatelem této trofeje. Vítězové vzešli z hlasování 110 porotců.

Ceny za produkty a služby si letos odnesly společnosti ČSOB Leasing, LeasePlan, Kooperativa pojišťovna, Princip, AG Experts a Bonett Gas Investment. Tituly Firemní auto roku si rozdělily značky Fiat, Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot a Toyota. Firemními manažery roku 2017 se stali Veronika Svobodová ze společnosti Nissan a Marek Šebest z Takeda Pharmaceuticals.

Ve svém vystoupení na úvod 10. ročníku vyhlášení ankety její zakladatel Martin Mensa poděkoval porotcům, partnerům a hostům, a zejména pak dlouholetém partneru, společnosti ALD Automotive. Přitom zdůraznil, že ceny samotné nejsou cílem ankety, tím hlavním cílem je to, že anketa slouží k setkávání lidí, výměně zkušeností a navazování obchodních vztahů. Poukázal na propojenost s turné Tour de Fleet, při němž se jen letos uskutečnilo na 1500 testovacích jízd a jednotlivé akce navštívilo přes 1000 lidí. „V době elektronických destiček jsou skutečné osobní kontakty něco, co z obchodu stále více mizí. A právě v tom naše anketa pomáhá.“ Dále řekl, že se změnami, které probíhají na automobilovém i fleetovém trhu, bude do budoucna hledat nové modely a formáty, které se přizpůsobí době. Networking ale zůstane tím hlavním cílem.

Vyhlášení cen předcházela odborná konference Face to Face, v níž spolu diskutovali odborníci na správu vozových parků předních českých firem a dodavatelé. Hlavními tématy byly probíhající změny v oblasti systémů pohonu automobilů, novinky ve financování a telematické systémy.

ALD Automotive Fleet Awards 2017

FLEETOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Financování vozového parku

Autopůjčka Plus (ČSOB Leasing a.s.)

Full service leasing

Flexi Plan (LeasePlan Česká republika s.r.o.)

Pojištění vozového parku

Komplexní pojištění flotil (Kooperativa pojišťovna a.s.)

Elektronické a telematické systémy

WD Fleet – Webdispečink (Princip a.s.)

Servis vozového parku

Opravy a výměny autoskel (AG Experts, s.r.o.)



Ekologický přístup

Podpora a rozvoj CNG (Bonett Gas Investment, a.s.)

FIREMNÍ AUTO ROKU

Referentské automobily

Mini: FIAT 500

Standard: TOYOTA YARIS

Benefit: PEUGEOT 3008

Manažerské automobily

Benefit plus: MERCEDES-BENZ GLC KUPÉ

Top: MERCEDES-BENZ TŘÍDA E ALL TERRAIN

Unlimited: LAND ROVER DISCOVERY

Lehké užitkové automobily

Midi: FIAT FULLBACK

Classic: PEUGEOT EXPERT

Full Size: MERCEDES-BENZ SPRINTER

Hlasování na internetu:

Referentské automobily: PEUGEOT 3008

Manažerské automobily: PEUGEOT 5008

Lehké užitkové automobily: MERCEDES-BENZ SPRINTER

Fleetová novinka roku časopisu FLEET

OPEL INSIGNIA

FLEET MANAŽER ROKU

na straně provozovatele:

Marek Šebest

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o.

na straně dodavatele:

Veronika Svobodová

NISSAN SALES CEE Kft.