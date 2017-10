Rozbřesk: Vítězství hnutí ANO v českých volbách trhy nevyvedlo z míry

Výrazné zisky hnutí ANO trestně stíhaného Andreje Babiše a ztráty “tradičních” demokratických stran zatím trhy podle očekávání příliš nevyvedly z míry. Necítí totiž žádné “bezprostřední” nebezpečí. Jinak by tomu podle nás bylo v případě, kdy by se ANO nedokázalo s demokratickými stranami nalevo (Piráti, ČSSD, KDU-ČSL) nebo napravo (ODS, TOP 09, Starostové) vůbec dohodnout a reálně by hrozila koalice Andreje Babiše s nacionalistickou SPD nebo KSČM.



Jinak bude koruna spíš ve světle silných domácích čísel politiku i nadále ignorovat. A zásadnějším impulsem pro ní nakonec v tomto týdnu může být čtvrteční zasedání ECB. Právě nízké sázky na růst sazeb v eurozóně jsou jedním ze dvou klíčových důvodů vysvětlujících, proč do Česka tečou nové “horké peníze”. Tím druhým jsou vylepšující se české tržní sazby, které dělají z koruny jednoduše atraktivnější zboží - implikovaná dvouletá sazba vzrostla za poslední měsíc zhruba o 70 bps (to odpovídá skoro třem hikům ČNB).



Korunu by mohlo ohrozit, kdyby ECB překvapila v tomto týdnu trhy jestřábím tónem. Těžko ale na něco takového po nedávných holubičích výrocích Maria Draghiho sázet. Počítáme sice s tím, že ve světle silného růstu v eurozóně ECB sníží tempo měnové expanze. QE může jet nově tempem 20 až 40 miliard eur (z dnešních 60 miliard). Na druhé straně, a to je důležitější, celý projekt “tisku peněz” natáhne do druhé poloviny roku 2018…, možná až do jeho konce. Navíc zatím nepřipustí ani rychlejší růst sazeb ze záporu do kladných vod. Pokud investoři i po zasedání ECB budou nadále věřit, že růst sazeb do konce roku 2018 je v eurozóně mimo hru, může se koruna pokusit o další rozšíření stávajících zisků.



TRHY

CZK a dluhopisy

Zužování rozdílu mezi oficiálními a tržními sazbami na českém trhu hraje koruně do karet a naopak politika ji zatím nechává klidnou (viz úvodník). I když zůstává podle většiny měřítek výrazně překoupená, nelze vyloučit v nejbližších měsících další příliv “horkých” peněz. Zvlášť pokud ECB na ostře sledovaném zasedání tento týden natáhne politiku měnové expanze do druhé poloviny roku 2018…



Zahraniční forex

Dolar dál profituje z nadějí na postup v otázce americké daňové reformy a daří se mu proti euru. Libra, kterou dostala pod tlak váznoucí jednání s EU, se během pátečního dne otřepala a dokázala své ztráty proti dolaru smazat.



Eurodolar startuje týden z relativně nízké pozice, přičemž bude vyčkávat na dvě důležité události tohoto týdne - čtvrteční zasedání ECB a výsledek amerického HDP za třetí kvartál (v pátek). V případě ECB bude kritické eventuální přehodnocení tempa nakupovaných dluhopisů, resp. jak bude ECB nakoupené dluhopisy reinvestovat.