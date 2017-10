Pondělní obchodní seance 23. 10. 2017

Pondělí 23. 10. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,71 %), S&P500 (+0,51 %) a NASDAQ (+0,36 %).

Evropa: DAX (+0,01 %), CAC40 (+0,08 %), FTSE 100 (+0,00 %).

Čína: Hang Seng (-0,62 %), Shanghai Comp. (-0,04 %), CSI 300 (+0,00 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,11 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Chicago FED index

EUR: (16:00) – Spotřebitelská důvěra za měsíc říjen

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během minulého týdne opět několikrát prolomily historická maxima. Po schválení návrhu rozpočtu na nový fiskální rok, má nyní Trumpova daňová reforma velkou šanci ke schválení v Kongresu USA.

Premiér Šinzó Abe podle odhadů vyhrál nedělní parlamentní volby v Japonsku. Japonská vládní koalice vedená Liberálně demokratickou stranou (LDP) premiéra Šinzóa Abeho dosáhla v nedělních předčasných parlamentních volbách přesvědčivého vítězství. Abe tak může dál stát v čele vlády a stát se vůbec nejdéle sloužícím japonským ministerským předsedou. Jasné vítězství mu umožní pokračovat ve svém hospodářském programu nazývaném abenomics, který nastartoval stagnující japonskou ekonomiku. Jeho hlavními součástmi jsou volná měnová politika, realizace projektů veřejných prací a strukturální reformy. Podle reportu společnosti Baker Hughes počet aktivních ropných věží v USA v minulém týdnu klesl o 7, tedy ze 743 na 736 věží.

Katalánská krize dnes vstupuje do rozhodujícího týdne, v němž zřejmě v pátek španělský Senát v historickém kroku omezí autonomii regionu na severu Španělska. Dnes má být známa kompletní sestava senátní komise, která bude rozsah omezení autonomie Katalánska projednávat. Zastavit dočasné převzetí autonomie španělskou centrální vládou by mohl katalánský premiér Carles Puigdemont vyhlášením regionálních voleb, což by si podle nejnovějšího průzkumu přály v současné krizi i dvě třetiny Katalánců.

Úvodní obchodní seance nového bude probíhat bez významnějších cenotvorných makrodat. Za zmínku však bude stát dopad výsledků japonských parlamentních voleb, německý měsíční Bubba report a předběžná data evropské spotřebitelské důvěry za měsíc říjen. Nejzásadnější událostí tohoto týdne bude čtvrteční rozhodování ECB o úrokových sazbách a následná tisková konference Maria Draghiho. V pátek se dočkáme reportu amerického HDP za 3Q 2017. Aktuální situace ve Španělsku zůstane i nadále jedním z největších rizik tohoto týdne především na evropských akciových trzích.

Výsledková sezóna USA 3Q 2017 - ARNC, HAL, HAS, STX