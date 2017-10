Páteční Wall Street: Nové rekordy indexů a neuvěřitelný obrat na GE

Vypadalo to, že americké akcie si ve čtvrtek vybraly jen krátký oddechový čas, aby měly více sil do závěrečného sprintu. Výsledkem je opět nový rekord amerických indexů, které své maximum posunuly zas o kousek výš.



Nejlépe si vedl index Dow Jones, který v pátek rostl v průběhu celé seance a pokořil úroveň 23.300 bodů. Stejně jednoznačně si vedl i širší index S&P 500, který zpevnil téměř o půl procenta. Naopak obchodování jak na horské dráze zažil technologický Nasdaq, který většinu zisků do konce seance odevzdal. Bouřlivý den zažily akcie General Electric, které po špatných výsledcích a především pak zhoršeném výhledu pro rok 2017 propadly v jednu chvíli až o 6 %. Neuvěřitelné je, že akcie dokázaly tuto ztrátu nejen smazat, ale zároveň vytáhnout cenu zpět do zelených čísel, aby uzavřely + 1,0 %.