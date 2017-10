Vláda bez Babiše nevznikne, s ním možná také ne. SEDM SCÉNÁŘŮ

Hnutí ANO už jako jasný vítěz voleb začalo vyjednávat o nové vládní koalici. Tu ale nebude lehké vytvořit - pokud by všechny strany dodržely, co tvrdily ve volební kampani, nemohlo by ANO spolupracovat s nikým.

Hnutí Andreje Babiše získalo 78 křesel v Poslanecké sněmovně. S velkým náskokem se tak stalo vítězem voleb, který by podle prezidenta Zemana měl sestavit novou vládu. ANO to ale nebude mít jednoduché.

Do Sněmovny se dostalo devět politických stran nebo hnutí, což je nejvíc v historii. I proto nebude lehké vytvořit stabilní vládní koalici. ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 i STAN přitom už před volbami spolupráci s ANO odmítly - většinou kvůli obviněnému předsedovi. Podobně nechtějí vládnout ani s SPD a KSČM.

I pokud by strany změnily názor a ustoupily z požadavku, aby premiér nebyl trestně stíhaný, není příliš možností, jak koalici vytvořit. Podívejte se na možnosti pravděpodobných koalic, které výsledky voleb nabízí.

1. Koalice bez hnutí ANO

Podobná vláda by byla značně nestabilní, muselo by ji totiž tvořit minimálně sedm stran nebo hnutí. Vždy by v ní navíc museli sedět poslanci Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, což většina politiků odmítá. Strany mají navíc naprosto rozdílné programy, a tak by se zřejmě na vládě neshodly.

2. Menšinová vláda ANO

Takovou vládu by mohli doplnit "nepolitičtí odborníci". Babiš by tak vyjednával pouze o podpoře při hlasování o důvěru vlády. Tato situace by podle některých komentátorů vyhovovala i prezidentu Miloši Zemanovi.

3. Ustoupení Babiše do pozadí

Většina politických stran odmítla s hnutím ANO spolupracovat kvůli tomu, že jsou jeho předseda Babiš a místopředseda Faltýnek obviněni v kauze Čapí hnízdo. Miliardář by proto mohl ustoupit do pozadí a "místo na slunci" přenechat jinému lídrovi.

Tuto variantu už ale Faltýnek odmítl, podle něj je Babiš jediným kandidátem hnutí na předseda vlády. "Je to náš předseda, lídr, dostal nejvíc preferenčních hlasů, z našeho pohledu je to náš jediný kandidát na premiéra," uvedl.

4. Dvojkoalice ANO s ODS

Babiš před volbami prohlásil, že by preferoval ve Sněmovně co nejméně politických uskupení. Stejně tak by raději vytvořil koalici s jedním partnerem. Jedinou možnou dvojkoalicí by ale byla ta, ve které by usedlo ANO a občanští demokraté. Ti ale spolupráci s ANO vyloučili, stejně tak zamítli i podporu Babišovy menšinové vlády.