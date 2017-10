Na jaké novinky se můžeme „těšit“ na českém hypotečním trhu?

Multigenerační hypotéky

Max LTV 80 %

Snížení maximálního poměru dluhů k příjmům

Vyšší daň z nemovitosti a převodu nemovitostí

V porovnání se západní Evropou , český hypoteční trh je stále v plenkách. Pokud se podíváme na vývoj v zemích, jako jsou Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Švédsko či Německo (s výjimkou období těsně po konci 2. světové války), tak zjistíme, že všechny tyto trhy zažívaly období podobné tomu, kterého jsme svědky nyní. Pojďme se podívat, na charakteristiku těchto zahraničních hypotečních trhů a nastínit si tak možný budoucí vývoj v České republice.Austrálie, Kanada, Švédsko, Švýcarsko, Japonsko, v těchto zemí jsou již dnes běžné hypotéky se splatností více než 100 let. V USA, resp. Kalifornii, se lidé mohou těšit z nabídky hypoték se splatností 50 let. Extrémně dlouhá splatnost, je řešením vysokých cen nemovitostí v poměru k disponibilním příjmům. Ovšem, multigenerační hypotéky s sebou přináší problémy spojené s platební schopností dětí. V případě, že příjem již výdělečně činného dítěte nestačí na pokrytí splátek hypotéky poté, co rodič přestal být schopen úvěr splácen, může dojít k nucenému prodeji nemovitosti . V České republice již máme zkušenosti s hypotékou na 40 let, nicméně stále platí, že průměrná splatnost úvěru se pohybuje kolem 21–22 let.100% hypotéky , ze kterých se lidé v ČR mohli těšit do podzimu loňského roku, byly v rámci vyspělé Evropy spíše raritou. V řadě zemí západní Evropy je omezení maximálního LTV ještě výraznější než v ČR. Itálie, Portugalsko, Francie, Německo, Lucembursko, Švýcarsko, v těchto zemích je stanoveno maximální LTV 80 %. Ve Španělsku pak činí max. LTV 70 % a v Chorvatsku 75 %. Snižování maximálního LTV přišlo v těchto zemích na řadu v době výrazného růstu cen nemovitostí a mělo sloužit jako brzda před dalším nafukováním bubliny na realitních trzích. Nicméně, stejně jako obyvatelé ČR, i lidé v ostatních členských zemích EU si zbylou částku do kupní ceny pořizovaly přes nezajištěné úvěry či P2P půjčky Napříč Evropou se liší definice, resp. náklady zahrnované do výdajů žadatele o úvěr . Celkově však platí, že snížení maximální hranice podílu výdajů na příjmech je jedním z nejefektivnějších způsobů omezení poptávky po hypotékách.Majetkové daně se sice netýkají přímo hypotečního trhu, mají však vliv na poptávku po vlastním bydlení . V západní Evropě je daň z nemovitosti vybírána zpravidla procentuální částkou z ceny nemovitosti (v České republice je to v případě zastavěné plochy a nádvoří cena za metr čtverečný). Pokud porovnáme sazby daně nemovitostí , u kterých je i v ČR daň počítána procentní sazbou z ceny nemovitosti , tak platí, že míra zdanění v západní Evropě je cca 2. – 3. vyšší než v České republice. Zároveň, existuje rozdíl ve zdanění vlastnictví nemovitosti určené pro vlastní bydlení nemovitosti určené k pronájmu (bez ohledu na to, jestli je či není vybírána daň z pronájmu nemovitosti ).