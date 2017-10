Prezident Miloš Zeman se poprvé vyjádřil k výsledkům voleb. V pořadu „S prezidentem v Lánech“ portálu Blesk.cz řekl například to, že jednání o koalicích musí vést vítěz voleb, tedy hnutí ANO.

Miloš Zeman v Lánech hodnotil pro portál Blesk.cz výsledky voleb a řekl, koho pověří sestavením vlády. Jak viděl výsledky voleb? "Nechci debatovat o tom, co bylo a nebylo překvapení. Vždycky jsem říkal občanům, že vyhraje ten nejlepší. Rozhodujícím faktorem pro úspěch a neúspěch strany nebo hnutí je osobnost jejího předsedy. Tady vyčnívají tři osobnosti – samozřejmě Andrej Babiš, s velkým odstupem Tomio Okamura a spolu s ním Ivan Bartoš za Piráty. Měli bychom si jich vážit, dovedli svoje strany k úspěchu,“ pochválil Zeman šéfy tří stran a opoměl Petra Fialu z ODS na druhém místě.

Prezident se vyjádřil i ke stranám, které se do Sněmovny dostaly, ale s nepříliš lichotivým výsledkem. "Když se podíváme na opačný pól, proč propadla nejstarší česká strana (ČSSD - pozn. redakce)? Dojdeme k závěru, že to bylo neosobností jejího předsedy Bohuslava Sobotky. Něco podobného je TOP 09 - málem se nedostala do Sněmovny. Kdyby nebylo Dominika Feriho, tak by tam asi nebyla. Kalousek je podle mě antilídr, který voliče odrazuje," kritizoval Zeman premiéra Sobotku a šéfa TOP 09.