DOWER-D: Volby 2017: Jak ovlivní tuzemský akciový trh?

K opravdovému investování mají politické strany v Česku na "vládní i členské úrovni" tradičně daleko. Volby 2017 situaci potvrdily. Vítězové mají blízko k tzv. family offices a posilování střední třídy prostřednictvím akciového trhu nejspíš podporovat nebudou. ČSSD, TOP O9, KDÚ-ČSL a KSČM drobné investory nepotřebují. Naopak. SPD má jiné cíle a Piráti se musí rozkoukat. A tak zůstávají jen ODS a STAN. STAN by mohl mít ke střední třídě, opoře racionálního investování, nejblíž.



ODS byla ještě v nedávné minulosti stranou zbohatlíků a korupčníků. Dostala ale tvrdě "po nose" a zdá se, že se poučila. Mimo jiné i tím, že se spojila a podporuje střední stav. Proto může být příznivě naladěna i drobnému investování. Moc síly sice mít nebude, ale aspoň něco. Do stejné kategorie bychom mohli možná zařadit i TOP O9. Ta ale asi nebude mít ve svém "svatém boji" na nějaké investování čas. A dodejme, že ani sílu. Šancí pro drobné investory tak mohou být politici STAN, už proto, že mají ke střední třídě, k hlavnímu "zdroji" drobných investorů nejblíže.



Kapitolou samou pro sebe jsou ČSSD, KSČM a KDU-ČSL se svým věčným bojem za práva pracujících a ochraně rodin, na které se však ve volbách "potřební" voliči vždy tradičně "vykašlou", především na ČSSD, a zůstávají jim jen jejich skomírající fankluby. Do podobné kategorie se silným fanklubem patří i SPD, která se určitě drobným investorům věnovat nebude. Má před sebou jiný litý boj.



Nepopsaným listem jsou Piráti. Jim by mohlo cílení na drobné investory hodně pomoci. Nejdříve se ovšem musí v parlamentu rozkoukat, odolat svodům a tak jim na investování nejspíš nezbude moc času. Jistý potenciál mohou mít v mladších tradrech, nicméně trading má ke skutečnému investování přece jen dost daleko.

Parlamentní volby 2017 v Česku tak možná utlumí chvályhodnou snahu pražské burzy uvést do života nový segment akciového trhu START.



Tolik k domácí situaci. Pokud se týká zahraničí začíná být k Česku, potažmo i k tuzemskému investování ve střehu. Nicméně může se na něm objevit i jiskra obdoby americké "Trumpovy akciové rally" v podobě "Babišovy rally". Moc reálná však zatím není. Snad jen kdyby ANO přišlo rychle s nějakou "Trumpovou daňovou reformou"



Zahraniční akciové trhy budou dál ovlivňovat především (1) firemní výsledky 3Q 2017 a výhledy do konce roku 2017. (2) Vývoj ceny ropy bude až "druhotný". V o něco delším časovém horizontu přijde na řadu (3) vliv zahraniční politiky USA, resp. samotný vývoj v USA. Zatím mají rozhodnutí Donalda Trumpa vliv spíš na politiku a jeho osobní image, později se ale nutně přidají i hospodářské a kapitálové reakce na jeho vedení a směrování USA. Reagovat na ně budou i globální akciové trhy.



A konečně velmi (4) důležité budou i mezinárodní souvislosti. Výstupy ze sjezdu komunistické strany Číny, blížící se prezidentské volby v Rusku, i když se od nich žádné změny nečekají a - z našeho pohledu - velmi důležitý vývoj situace ve střední Evropě, potažmo v EU. Včetně rakouských a českých parlamentních voleb. Důležitý bude i další vývoj v Katalánsku, potažmo ve Španělsku.

DOWER-D