Výsledky voleb a preferenční hlasy. Koho voliči dostali do sněmovny?

Fenoménem je ale osmačtyřicetiletý poslanec Marek Benda. Ten se už v roce 1990 stal poslancem České národní rady. V Parlamentu zasedal nepřetržitě až do roku 2002, pak sice zvolen nebyl, byl ale prvním náhradníkem a o dva roky později se do Sněmovny vrátil. Od té doby je přeborníkem ve sbírání preferenčních hlasů. V roce 2010 se do Sněmovny dostal ze 17. místa kandidátky, před čtyřmi lety uspěl z 10. místa. Stejně jako letos šlo o poslední mandát, který ODS získala. Že si Benda nebude muset hledat novou práci, bylo jasné až po sečtení více než 90 % okrsků.

Voliči ODS využívali kroužkování hojně. V Olomouckém a Pardubickém kraji a na Vysočině zvolení kandidáti vyšoupli volební lídry. Na Vysočině se takto z druhého místa dostala do Sněmovny Miroslava Němcová, která byla před čtyřmi roky celorepublikovým lídrem občanských demokratů. Teď jí strana nesvěřila ani vedení kandidátky na rodné Vysočině, Němcová, která je ve Sněmovně od roku 1998, ale o poslanecký mandát nepřijde.

Ze čtvrtého místa doskočil díky preferenčním hlasům do Sněmovny skokan na lyžích Jakub Janda, který byl na čtvrtém místě kandidátky ODS v Moravskoslezském kraji. Strana získala dva mandáty a Janda se díky preferenčním hlasům dostal na 2. místo

Přes volební debakl ČSSD se může radovat bývalý brněnský primátor Roman Onderka. Přestože strana získala v kraji jen dva mandáty, Onderka se ze šestého místa na kandidátce posunul na 2. místo za premiéra Sobotku a poprvé se dostane do Sněmovny. A to na úkor předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka, který byl na kandidátce na 2. místě. Ve Zlínském kraji pomohli voliči bývalé senátorce Aleně Gajdůškové, která přeskočila volebního lídra, poslance Antonína Seďu, a jako jediná z ČSSD z kraje se do Sněmovny dostala.

Babiše nahradí Babišová

Voliči ve Středočeském kraji tentokrát už nepomohli jmenovci předsedy hnutí ANO Milošovi Babišovi. Před čtyřmi roky získal ve Středočeském kraji přes 8 a půl tisíce preferenčních hlasů a z 13. místa poskočil na první. Letos kandidoval opět jako 13., dostal ale průměrný počet preferenčních hlasů a do Sněmovny se nevrátí.

V Moravskoslezském kraji získala na kandidátce hnutí ANO přes 6 tisíc preferenčních hlasů (3,11 %) Andrea Babišová. Zdravotní sestra z Bohumína není, stejně jako Miloš Babiš, příbuznou předsedy hnutí ANO. Přestože získala 2. největší počet preferenčních hlasů v kraji, na kandidátce se výše neposunula. Do Sněmovny se ale z osmého místa dostane.

Největším skokanem je v řadách hnutí ANO Jiří Hlavatý. Ředitel společnosti Juta poskočil v Královéhradeckém kraji z 18. místa na 2. a stane se poslancem. Kvůli tomu budou lidé na Trutnovsku muset brzy znovu k volbám, aby vybrali jiného senátora místo Hlavatého.