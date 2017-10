Zemětřesení. Náraz do zdi. ANO začne vyjednávat. Vývoj po volbách ONLINE

Povolební vyjednávání povedou za ANO předseda hnutí Andrej Babiš, místopředsedové Jaroslav Faltýnek, Petr Vokřál a Richard Brabec a člen předsednictva Radek Vondráček. Po jednání předsednictva to novinářům řekl Babiš. Dodal, že první schůzky se uskuteční v neděli a v pondělí. Již dříve Babiš prohlásil, že ANO je připravené jednat se všemi stranami, které se dostaly do Sněmovny. O tom, s kým by chtěl uzavřít koalici, se jednoznačně nevyjádřil. V nedělním online přenosu na Patria.cz se zaměřujeme na start povolebních vyjednávání a ohlasy na výsledek voleb ze světa i z domova.

Co víme po sobotě? ANO podle konečných výsledků získalo 29,64 procenta hlasů, což pro něj znamená 78 mandátů. Druhé ODS přineslo 11,32 procenta hlasů 25 poslanců. Piráti za 10,79 procenta a SPD za 10,64 procenta hlasů získají po 22 poslancích. KSČM díky 7,76 procenta a ČSSD za 7,27 procenta hlasů budou mít po 15 poslancích. KDU-ČSL obdržela 5,8 procenta hlasů a deset míst ve Sněmovně. TOP 09 za 5,31 procenta hlasů obhájila sedm křesel a STAN za 5,18 procenta hlasů získal šest mandátů.

ANO si vzhledem k drtivému vítězství bude moci vybírat, s kým vytvoří vládní koalici. Mohla by být dvoučlenná i současná s ČSSD a KDU-ČSL. Koalice proti vítězi voleb přitom reálná není. Potenciální koaliční partneři ale dali najevo, že je pro ně nepřijatelné být ve vládě s obviněnými. Babiše i místopředsedu ANO Faltýnka před volbami policie stíhala kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo, po volbách ale bude muset nová Sněmovna o vydání obou znovu zvolených poslanců za ANO k trestnímu stíhání opět rozhodnout. Prezident Miloš Zeman chce zahájit konzultace se sněmovními stranami až po 28. říjnu.

ODS už oznámila, že nebude vyjednávat s vítězným ANO o vládě. Není podle něj ale chvíle pro sjednocování pravice, jak o něm znovu hovořil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. I přes volební debakl zůstane vedení ČSSD zřejmě až do jarního sjezdu strany, což už někteří vnitrostraničtí kritici přijali s nevolí. Úřadující předseda strany Milan Chovanec řekl, že strana chce nyní zpracovat analýzu, ve které zhodnotí příčiny neúspěchu. Komunisté s necelými osmi procenty dosáhli nejhoršího výsledku v parlamentních volbách od svého vzniku v roce 1921. Lepší výsledek čekali i lidovci. Jejich předseda Pavel Bělobrádek nevylučuje jednání s ANO, ale ani lidovci podle něj nebudou ve vládě s obviněnými.

