Vejce mohou zdražit na 6 korun za kus.

Ceny vajec v Česku rostou! To vyvolalo obavy, že budou zdražovat podobným tempem jako máslo a v obchodech nastane další šílenství. Odborník řekl, jak se bude cena vajíček dál vyvíjet a jestli se mají lidé obávat nedostatku na Vánoce. Na problém rostoucí ceny vajec upozornila Českomoravská drůbežářská unie. V současnosti dáte za jeden kus v průměru 3,5 koruny, do konce roku by ale podle odborníků mohla vajíčka ještě zdražit. Proč vůbec začala vejce zdražovat? "Základní problém je v tom, že Česká republika není soběstačná ve výrobě vajec. Produkujeme asi 80 procent naší spotřeby, takže když nastane taková situace, sečte se to a na trhu je nedostatek," uvedl předseda Zemědělského svazu (ZS) Martin Pýcha. Tou "situací" Pýcha myslí fipronilovou kauzu, která zasáhla celou Evropu, a nákazu salmonelou v chovech na jižní Moravě. Největší tuzemský producent vajec Maiwald musel v létě utratit 65 tisíc nosnic, což byla asi polovina jejich chovu. "Není to žádný dramatický nedostatek, ale vajec prostě není tolik jako v minulosti, není tu ten přebytek. A to logicky vede větší poptávce od obchodníků. A když zemědělci cítí, že mohou cenu zvýšit, tak to udělají, to je jasné," doplnil odborník.

Cena vajíček ale podle Pýchy dál příliš neporoste. "Nebude to dlouhodobá záležitost. Nemyslím si, že by se to dalo přirovnat k mléku a máslu. Ano, ta cena mírně vzrostla a ještě chvíli poroste, ale určitě to nebude nic zásadního. Klesat ale ceny začnou až po Vánocích," ujistil předseda ZS.

Podle Českomoravské drůbežářské unie ale může cena vajec stoupnout až na pět nebo šest korun za kus. Právě předvánoční čas žene podle odborníků cenu nahoru. Naopak další výrobky, které vejce obsahují, by podle Pýchy zdražovat neměly.