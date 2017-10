Tohle je muž, který ANO vyhrál volby. Kdo je Marek Prchal?

Marketingovému expertovi Markovi Prchalovi se dostalo velké pocty. Na tiskové konferenci, kde slavil vítězství ve volbách, ho na pódium pozval sám Andrej Babiš. Ale kdo je tajemný muž, který ma na starosti v hnutí ANO sociální sítě? "Náš největší guru je Mára!" řekl na tiskové konferenci Babiš a pozval Marka Prchala na pódium, kde po přátelsky objímal a líbal. "To je on! Génius sociálních sítí!" velebil Prchala na pódiu předseda vítězného hnutí. Třiačtyřicetiletý marketingový expert Prchal má bohaté zkušenosti. Předtím, než přešel k hnutí ANO a dopomohl mu ke 2. místu ve volbách v roce 2013, podílel se na volební kampani TOP 09 a částečně také na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga. V hnutí ANO má na starosti především sociální sítě, na kterých se Babišovi daří oslovovat voliče. Předtím se Prchal také věnoval grafickému designu a novinařině. Podílel se také na kampaní pražského dopravního podniku, ROPIDU, Pražské integrované dopravy, pražský magistrát nebo velké společnosti jako Pepsi, Nivea nebo Milka.

Prchal je také autorem části knihy Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím. "Knížku jsem vymyslel já, on udělal název a myslím si, že je to skvělá knížka. Jediná knížka o vizi našeho národa. Přečtěte si hlavně druhou kapitolu, kde jsme byli za 1. republiky a my chceme, abychom tam byli znovu!" dodal Babiš.