Vládu bude sestavovat Babiš. S kým může vytvořit koalici?

Volby drtivě vyhrálo hnutí ANO, a vládu tak nejspíše sestaví Andrej Babiš. Ten už dříve prohlásil, že by chtěl v koalici co nejméně členů. Některé strany ale spolupráci s ANO dopředu odmítly, a tak Babišovi příliš možností nezbývá.

Hnutí ANO podle očekávání zvítězilo ve volbách do Poslanecké sněmovny a jeho předseda se zřejmě pokusí sestavit vládní koalici. Prezident Miloš Zeman totiž už dříve avizoval, že sestavením vlády pověří vítěze voleb.

Andrej Babiš zase prohlásil, že by ve vládě i ve Sněmovně preferoval co nejméně stran. "Jde o to, jestli dostaneme tolik procent, aby nás neobešli jako v krajských volbách," připomněl, že v některých krajích sice loni ANO zvítězilo, v krajské radě ale nakonec nezasedlo.

Podle posledních odhadů získá Babišovo hnutí kolem 80 mandátů, většinu tedy mít nebude. Dvojkoalici by mohl bývalý ministr financí sestavit se třemi stranami - ODS, Piráty a SPD.

Občanští demokraté i Česká pirátská strana ale spolupráci s hnutím ANO dopředu odmítli. Vládu se stranou Tomia Okamury zase nepřipouští Andrej Babiš. Místopředseda SPD vládu s ANO nevyloučil, odmítl ale premiéra, který by byl obviněn z nějakého trestného činu.

ANO by se proto mohlo pokusit sestavit vládu se současnými koaličními partnery. Naznačil to místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. S nabídkou spolupráce by podle něj měli primárně oslovit ČSSD a lidovce.

Ani to ale nebude jednoduché - volební lídr ČSSD Zaorálek totiž vládu s ANO připustil pouze v případě, že se vyřeší trestní stíhání Babiše a Faltýnka. Babiš další spolupráci v současné koalici také připustil.

Další trojkoalice budou problematické. Strany ale budou mít na povolební vyjednávání dostatek času - prezident dopředu oznámil, že schůzi Sněmovny svolá až s využitím maximální třicetidenní lhůty. Postoje stranických lídrů se také za tu dobu mohou změnit.