Daily Mail: Proč selhávají moderní vztahy? Čekáme od nich moc

Lidé slýchají, že by se nikdy neměli spokojit s nikým jiným, než s tím pravým či tou pravou. Ale nová kniha amerického sociologa míní, že od svých partnerů a partnerek žádáme příliš mnoho, což je důvod, proč je těžší než kdykoli dříve vztah udržet, napsal zpravodajský server Daily Mail.



Profesor sociologie Severozápadní univerzity v americkém státě Illinois Eli Finkel píše, že už nestačí oženit se či vdát za milou dívku či příjemného mladíka. Lidé očekávají, že pro ně jejich partneři budou vším, uvádí v knize nazvané Manželství-všechno-nebo-nic.



Lidé v současnosti podle Finkela hledají partnery, vedle kterých si budou připadat sexy, schopní, ambiciózní a inspirativní. Pro mnoho párů je ale splnění všech těchto cílů nerealistické.





Proto pokud chtějí mít šťastný vztah, měli by žádat méně od svého partnera a přemýšlet o způsobech, jak některé z nich vyplnit s pomocí sítě svých přátel."Ukazuje se, že lidé, kteří mají rozmanitější společenské portfolio, tedy různé druhy přátel, za nimiž mohou jít kvůli různým emocím, mají celkově vyšší kvalitu života," uvedl Finkel."To je jeden z argumentů ve prospěch toho, abychom si ujasnili, jaké lidi máme ve svém okolí, a s čím nám mohou pomoci. Pak můžeme žádat a očekávat méně od svého partnera. To není žádná degradace manželství, vztah se tím nijak nezhorší," dodal Finkel.Zároveň s tím, jak přehodnotíme a snížíme množství toho, co žádáme po partnerovi, bychom se měli pokusit s ním či s ní trávit víc kvalitního času.Zhruba 53 procent manželství ve Spojených státech v současnosti končí rozvodem, zatímco v Británii jde o mírně nižší počet - 42 procent. V 60. letech byly tyto počty podstatně nižší - jen sedm procent ve Spojených státech a zhruba 14 procent v Británii.Tento posun je podle Finkela primárně kulturní. V 60. letech se lidé začali bouřit proti přísným společenským pravidlům, jako byla představa, že ženy se mají primárně starat o rodinu a muž má být asertivní živitel rodiny."Do té doby byla relativně pevně definovaná očekávání, jak by se lidé měli chovat. A v 60. letech si naše společnost řekla: 'K čertu s tím'," dodal Finkel.Nedávné výzkumy zjistili, že si manželství všeobecně více užívají lidé s vysokoškolským vzděláním. "Lidé s nižšími příjmy mají v životě více stresu, a také více věcí, se kterými se musí vypořádat. A tyto stresující věci a problémy zkracují dobu, kdy jsou spolu a mohou se soustředit na svůj vztah, na zajímavý rozhovor a podobně," uvedl Finkel. "Všechny příjemné věci jako by byly pokažené pocitem únavy z těžkostí každodenního života."