Víkendář: Akcie rostou díky Trumpovi. Kvůli komu se trh propadne?

Americký prezident Donald Trump se na Tweeteru raduje z toho, že akciový index DJIA pokořil hranici 23 000 bodů. Poukazuje i na to, že od jeho zvolení americkým prezidentem si akciový trh připsal celkový zisk ve výši 5 bilionů dolarů. A byl by rád, kdyby média více hovořila o „historicky ojedinělém povolebním posílení akciového trhu“. Jde jen o pár příkladů toho, že americký prezident pevně věří, že právě on a jeho vláda jsou příčinou akciové rally. Nic na tom nemění fakt, že ve skutečnosti zatím mnoho svých politických slibů nenaplnil, píše na stránkách The Atlantic Gillian B. White.



Je nezpochybnitelné, že akcie si skutečně vedou výjimečně dobře. Index DJIA si od prezidentských voleb připisuje 25 % a posouvá se na nová historická maxima. Současná rally je jednou z nejdelších v historii a týká se i indexu S&P 500. Nejeden analytik tak přemítá nad tím, co je příčinou tohoto výjimečného vývoje a kdy by mohl nastat obrat. Možných faktorů, které za současnou rally stojí, je jistě řada. Zároveň je pravděpodobné, že jeden z nich má dost podřadnou roli. A tím je právě americký prezident.





Po prezidentských volbách se akciový trh posunul výše a analytici o tomto jeho skoku hovořili jako o Trumpově rally. Hovořilo se o tom, že jde o pozitivní reakci na konec vyčerpávající a negativní kampaně a na očekávané změny v politice, které by měly prospět firemnímu sektoru a trhu. Během deseti měsíců vlády ale Trump mnoho reforem nepřinesl, daňová reforma je stále ve své počáteční fázi, deregulace sice někde pokročila, ale k větším změnám nedošlo. Akcie i přesto stále posilují.Současný býčí trh začal už v roce 2009 a od té doby akcie s občasnými přestávkami míří směrem vzhůru. Trump to dobře ví a během své volební kampaně dokonce akciovou rally používal pro kritiku demokratů. Konkrétně hovořil o tom, že na trhu kvůli politice prezidenta Obamy vzniká nafouklá bublina a Američany varoval, aby byli velmi opatrní. Je tedy zajímavé, že i když v posledních měsících k žádnému výraznému obratu v ekonomické politice nedošlo, najednou je akciový boom současným prezidentem vnímán úplně opačně. Chválí ho a sebe považuje za jeho strůjce. Dny, kdy byly rostoucí ceny akcií hrozbou, jsou tedy zřejmě už dávno pryč.Prezidenti mají většinou na akciový trh jen malý vliv. Podílejí se na tvorbě ekonomické politiky, která může ovlivnit výhled a důvěru firem. Nicméně je těžké spojit vývoj na trhu s konkrétními kroky prezidenta. S jedinou výjimkou, a tou jsou kroky extrémní. Většina prezidentů se jim snažila všemožně vyhnout. Trump se naopak na Tweeteru za podobný vývoj chválí. Stalo se tak například poté, co po rozhodnutí ukončit dotační platby pojišťovnám došlo k prudkému poklesu cen akcií těchto společností.I když akcie během Obamovy vlády rostly, bylo by těžké najít přímou vazbu mezi jeho kroky a pohybem trhu. Namísto toho měl větší vliv Fed a jeho monetární politika, která držela sazby dole a činila akcie atraktivní. I to ukazuje, že vztah mezi prezidentem a trhem je většinou slabý. Úsměvné je pak Trumpovo tvrzení, že jeho vláda zvedá ceny aktiv a svým způsobem tak snižuje dluhovou zátěž americké vlády. Teoreticky bychom mohli poukazovat na to, že rostoucí zisky firem znamenají vyšší daňové příjmy a tudíž menší tlak na zvyšování dluhů, jenže prezident chce snížit daňovou sazbu u zisků, takže ani tento argument není přesvědčivý.Trumpova záliba v sebechvále na téma jeho vlivu na akciovou rally je podivná i s ohledem na to, že jednou se trh obrátí a ceny zamíří dolů. Co od něj uslyšíme potom? Touto otázkou se ale nyní pravděpodobně nezabývá. Má za sebou dlouhou řadu prohlášení, ve kterých je vše pozitivní jeho dílem a propadáky jsou vinou někoho jiného (většinou Obamy). Tato taktika zahrnuje i ekonomiku včetně tvorby pracovních míst . Až akcie obrátí, bude to bezpochyby opět vina někoho jiného.Zdroj: The Atlantic